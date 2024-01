Macher von Prince of Persia: The Lost Crown würde gern ein Zelda-Spin-off entwickeln

Wenn es nach einem Entwickler von Prince of Persia: The Lost Crown geht, würde er sich als Nächstes am liebsten einem „The Legend of Zelda“-Spin-off widmen. Das geht aus einem „Ask us anything“-Thread im Metroidvania-Subreddit hervor, in dem zwei Entwickler Fragen zum Spiel beantworteten.

Prince of Persia lag bekanntlich lang auf Eis. Zuletzt machten allenfalls schwierige Remake-Nachrichten Schlagzeilen. „The Lost Crown“ wendet das Blatt aber aktuell zum Guten – der Titel ist ein exzellentes Metroidvania, das sowohl bei Fans als auch der Kritik mehr als gut ankommt.

Aber was steht als Nächstes für Ubisoft Montpellier an? In besagtem Subreddit fragte man die Entwickler, welche Serie oder IP sie gerne bedienen würden, zu denen sie bisher keinen Zugriff haben oder hatten. Als Beispiel nennt der User Marken wie Super Mario und Final Fantasy. Rémi Boutin, seines Zeichens Lead Game Designer bei „The Lost Crown“, antwortete, dass sie es „LIEBEN“ würden, mit der Zelda-IP zu arbeiten und möglicherweise ein „seltsames Spin-off basierend auf ‚Adventure of Link'“ zu machen.

Wir erinnern uns: „Adventure of Link“ war Links zweites Abenteuer auf dem NES und ließ den spitzohrigen Helden vor allem in 2D-Perspektive auf Dungeons und Monster los. Es wäre zweifelsohne ein gutes Fundament für die Platformer-Spezialisten von Ubisoft Montpellier.

So abwegig erscheint das potenzielle Projekt zudem nicht. Nintendo arbeitete immerhin bereits mit Ubisoft an den beiden „Mario + Rabbids“-Spielen. Außerdem berichteten wir erst zuletzt, dass Nintendo künftig offenbar häufiger auch von dritten Studios Spiele entwickeln lassen möchte.

Prince of Persia: The Lost Crown ist seit dem 18. Januar für PlayStation, Xbox, Switch und PCs verfügbar.

Bildmaterial: Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft