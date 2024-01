Hideki Kamiya wünscht sich für das neue Jahr einen Job, damit er sich „Essen leisten kann“

Das japanische Magazin Famitsu hat zahlreiche Spielentwickler nach Ihren Wünschen und Zielen für das neue Jahr befragt. Unter den 163 Nachrichten findet sich auch eine von Hideki Kamiya, der in der Vergangenheit nicht zuletzt an Titeln wie Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami und Bayonetta arbeitete.

Sein Wunsch ist schnell und gewohnt humorvoll ausgesprochen: „Ich möchte einen Job bekommen, in dem ich Spiele mache, damit ich mir Essen leisten kann.“ Wir erinnern uns: Im Oktober verließ Hideki Kamiya PlatinumGames, um neue Wege zu gehen. Seitdem hat er einen YouTube-Kanal gestartet, in dem er unter anderem auf Fan-Fragen eingeht, aber natürlich schmiedet er bereits Pläne für die Zukunft.

Kamiya fügt noch hinzu: „Ich habe eine Menge Mist auf X [Twitter] und sinnlose Fotos auf Instagram gepostet und wertlose Videos auf YouTube rausgeschmissen, aber es ist in Ordnung, wenn man sich nichts davon ansieht.“

Klingt also ganz so, als sei Kamiya bereit, sich endlich wieder in die Arbeit zu stürzen. Vorher gilt es aber noch das einjährige Konkurrenzverbot auszusitzen. Warum Kamiya PlatinumGames verließ, verriet er kürzlich auch – hier lest ihr die Details.

via Siliconera, Bildmaterial: Hideki Kamiya