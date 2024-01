Yasha: Legends of the Demon Blade lässt Dämonen im Japan der Edo-Zeit jagen

Das von 7QUARK entwickelte, im Edo-Japan angesiedelte Action-Rollenspiel Yasha: Legends of the Demon Blade wird im Oktober für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs via Steam erscheinen, gab der globale Publisher Game Source Entertainment bekannt.

Yasha: Legends of the Demon Blade spielt in der Edo-Zeit und ist ein Action-Rollenspiel mit Fantasy-Elementen und Roguelite-Mechaniken. SpielerInnen begeben sich auf eine Reise in eine chaotische Welt, stellen sich einer Vielzahl von Dämonen und nach einem Weg, den Frieden wiederherzustellen.

Der Titel lockt mit diversen Geschichten, etwa um einen unsterblichen Ninja, einen dämonischen Abgesandten oder einen monströsen Samurai. Die Figuren sollen sich durch unterschiedliche Kampftechniken und einzigartige Handlungsstränge auszeichnen.

Im Spielverlauf sollt ihr eure Charaktere dann verschiedene Dämonenklingen meistern und diverse Talente erwerben, um für die dämonischen Herausforderungen gewappnet zu sein. Und na klar: Wie es sich für ein Action-RPG gebührt, werkelt ihr auch an euren Waffen und köchelt euch an der Herdplatte nützliche Gerichte zusammen.

Yasha: Legends of the Demon Blade im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Yasha: Legends of the Demon Blade, 7QUARK, Game Source Entertainment