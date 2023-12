Hideki Kamiya verrät, warum er PlatinumGames verlassen hat und deutet Zukunftspläne an

Im Oktober verließ Hideki Kamiya PlatinumGames, um neue Wege zu gehen. Seitdem hat er einen YouTube-Kanal gestartet, in dem er unter anderem auf Fan-Fragen eingeht, aber natürlich dürfte er auch schon Pläne für die Zukunft schmieden.

Im Gespräch mit IGN Japan geht er nun noch einmal auf die Gründe für seinen Abschied von PlatinumGames ein: „Meine Zusammenarbeit mit PlatinumGames basierte auf einem Vertrauensverhältnis zum Unternehmen. Ich habe mich entschieden zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Richtung, in die sich das Unternehmen bewegte, von meinen Vorstellungen als Entwickler abwich. Ohne dieses Element des Vertrauens könnte ich dort nicht weiterarbeiten und so bin ich gegangen, damit ich auf die – meiner Meinung nach – richtige Weise weiterarbeiten kann“, so Kamiya.

Er ergänzt: „Ich betrachte Spiele nicht als Produkte, sondern eher als Kunstwerke. Ich möchte meine Kunstfertigkeit in sie einbringen und Spiele liefern, die nur von Hideki Kamiya gemacht werden könnten, damit Spieler und Spielerinnen ‚Hideki Kamiya‘-Spiele genau so genießen können, wie sie sind. Ich beschloss, das Unternehmen zu verlassen und meinen eigenen Weg zu gehen, um weiterhin Spiele zu entwickeln, die die Entwickler widerspiegeln, die sie gemacht haben.“

Kamiya hat schon eine Idee für ein neues Spiel

Ob es bereits Ideen für ein solches Spiel gibt? Ja. Kamiya verrät: „Tatsächlich ja, ich habe schon eine klare Vorstellung. Ich möchte diese Vision in meinem Kopf in einen vollständigen Vorschlag umsetzen, sobald ich dazu in der Lage bin. Und natürlich habe ich auch eine Idee, was ich tun kann, um das Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. Aber wenn Sie mich konkret fragen, was für ein Spiel es sein wird, kann ich zu diesem Zeitpunkt nur sagen: ‚Es wird ein Hideki-Kamiya-Spiel.'“

Im selben Atemzug stellt Kamiya jedoch klar: „Ich möchte klarstellen, dass ich PlatinumGames nicht verlassen habe, um ein bestimmtes Spiel anderswo zu entwickeln, oder dass ich das Unternehmen verlassen habe, um mit einem bestimmten Partner zu besseren Konditionen zusammenzuarbeiten. Ich höre unbegründete Gerüchte, dass ich mit dieser oder jener Person zusammenarbeiten werde, aber es ist noch nichts entschieden.“

Stattdessen habe Kamiya nach dem Platinum-Aus seine Zeit erstmal entspannt mit Filmen und TV-Serien verbracht, als er über Ideen nachdachte: „Aber als ich anfing, darüber nachzudenken, stellte ich fest, dass ich bereits eine klare Vorstellung von einem Spiel hatte, das ich gerne machen würde. Ich kann noch nicht damit beginnen, diese Ideen in die Tat umzusetzen, aber ich habe begonnen, über Möglichkeiten nachzudenken, wie ich sie möglicherweise verwirklichen könnte. Allerdings verläuft die Entwicklung von Spielen selten so, wie man es sich vorgestellt hat. Deshalb möchte ich meine Möglichkeiten erkunden und den Weg finden, der für mich am besten funktioniert.“

via IGN, Bildmaterial: Hideki Kamiya