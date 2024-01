Celeste-Entwickler veröffentlicht kostenloses N64-Spin-Off zum sechsten Jubiläum

Das Studio hinter Celeste hat zur Feier des sechsten Jubiläums des Spiels einen kostenlosen 3D-Plattformer veröffentlicht. Celeste 64: Fragments of the Mountain wurde von Extremely OK Games entwickelt und kann kostenlos von der itch.io-Seite der früheren Inkarnation des Studios, Maddy Makes Games, heruntergeladen werden.

„Erlebt die Magie von Celeste Mountain an der Seite von Madeline noch einmal in diesem kleinen, herzlichen 3D-Plattformer“, heißt es in der Beschreibung des Spiels. Laut der Seite itch.io wurde Celeste 64 „innerhalb einer Woche vom Celeste-Team erstellt, um das sechste Jubiläum des Spiels zu feiern“.

Trotz des Titels ist Celeste 64 kein echtes Nintendo 64-Spiel, und es scheint auch keine Pläne zu geben, es auf die Konsole zu portieren – es ist lediglich eine Hommage an die Anfänge der polygonalen Konsolenspiele. Das kostenlose Spiel läuft derzeit nur auf dem PC, Extremely OK Games sagt jedoch, dass bald eine Mac-Version verfügbar sein wird.

Celeste wurde im Januar 2018 für Konsolen und PC veröffentlicht. Der Plattformer wurde von Maddy Thorson und Co-Entwickler Noel Berry entwickelt. Der Titel wurde seinerzeit für sein tolles Platforming sowie für die Darstellung psychischer Gesundheit gelobt – die Hauptfigur des Spiels hat mit Ängsten zu kämpfen, während sie einen imposanten Berg erklimmt.

Das letzte Story-Kapitel des Spiels mit dem Titel „Kapitel 9: Farewell“ wurde im September 2019 als kostenloses Update veröffentlicht und fügte über 100 „sehr schwierige“ neue Level sowie 40 Minuten neue Musik hinzu.

via VGC, Bildmaterial: Celeste 64: Fragments of the Mountain, Extremely OK Games