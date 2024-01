In Touhou Dungeon Maker: The Labyrinth of Heart gilt es standhafte Dungeons zu errichten

Publisher Alliance Arts und der Entwickler Unknown X haben den zweiten offiziellen Trailer zum Roguelike-Dungeon-Builder Touhou Dungeon Maker: The Labyrinth of Heart veröffentlicht.

Touhou Dungeon Maker: The Labyrinth of Heart ist ein Dungeon-Management-RPG mit Roguelike- und Tower-Defense-Elementen. SpielerInnen verbünden Charaktere, stärken sie, stellen Fallen und bekämpfen anstürmende Wellen von Feinden.

Das Ziel: 100 Tage gilt es in den eigenen Mauern zu überstehen um so die Geheimnisse des magischen Dungeons zu lüften. Je nachdem, welches Level SpielerInnen dabei erreichen, erhalten sie „geheimnisvolle Graffiti“. Durch das Sammeln dieser kann dann die Ursache der Anomalien im Spiel ergründet werden.

Wie das in Bewegung aussieht, könnt ihr im Trailer unterhalb des Artikels sehen. Touhou Dungeon Maker: The Labyrinth of Heart befindet sich in der Entwicklung für PCs via Steam. Ein Veröffentlichungstermin wurde noch nicht bekannt gegeben.

Touhou Dungeon Maker: The Labyrinth of Heart im neuen Trailer

Bildmaterial: Touhou Dungeon Maker: The Labyrinth of Heart, Unknown X, Alliance Arts