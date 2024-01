Rise of the Ronin stellt euch die Fraktionen vor, die um die Vormacht kämpfen

Über den offiziellen PlayStation Blog veröffentlichte Sony kürzlich neue Informationen zu den unterschiedlichen Fraktionen des kommenden Samurai-Abenteuers Rise of the Ronin von Entwickler Team Ninja und Publisher Koei Tecmo. Die Geschichte von Rise of the Ronin spielt während einer turbulenten Zeit der japanischen Geschichte, in welcher die drei Fraktionen erbittert um die Macht kämpfen.

Japanische Tradition trifft auf westliche Moderne

Bei den drei Fraktionen handelt es sich um das Anti-Shogunat, das die kaiserliche Autorität wiederherstellen will, das Pro-Shogunat, das eine zentralisierte Herrschaft verteidigt, und die westlichen Kräfte, die auf die Öffnung Japans für den internationalen Handel und Veränderung drängen. Die traditionellen Werte des alten Japan treffen auf die hektische und rücksichtslose Moderne des Westens.

Das Pro-Shogunat der Bakumatsu-Zeit besteht aus Anhängern Tokugawas, die das Shogunat und die zentralisierte Herrschaft gegen den Druck von innen und außen verteidigen wollen, um die bestehende politische Ordnung aufrechtzuerhalten.

Das Anti-Shogunat setzt sich aus unterschiedlichen Gruppen und Einzelkämpfern zusammen, die in ihrem Widerstand gegen die Herrschaft des Shogunats und ihrem Wunsch zur Wiederherstellung der kaiserlichen Autorität vereint sind.

Die westlichen Kräfte in der Bakumatsu-Zeit sind die US-amerikanischen und europäischen Mächte, die Japan zur Öffnung drängen wollen. Sie erzielen das Ende der langjährigen Isolationspolitik und beeinflussen die neue politische und wirtschaftliche Landschaft.

Rise of the Ronin erscheint am 22. März, exklusiv für PlayStation 5. Bei Amazon* könnt ihr euch die Handelsversion zu Rise of the Ronin bereits vorbestellen und dabei einen digitalen Bonus absahnen.

Der aktuelle Trailer

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Rise of the Ronin, Sony, Koei Tecmo, Team Ninja