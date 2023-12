Schaut doch mal, ob ihr die Top 10 der 2023 meistgesuchten Games bei Google alle kennt

Google hat wie in jedem Jahr die Top 10 der meistgesuchten Begriffe über diverse Kategorien veröffentlicht. Wir schauen uns die Games-Kategorie näher an. Die 10 meistgesuchten Games, was soll uns da schon überraschen? Garantiert haben wir von allen gehört, vielleicht sogar alle gespielt.

Na klar: Hogwarts Legacy, Starfield, Baldur’s Gate 3 und Diablo IV. The Last of Us, das lässt sich sicherlich mit der ersten Staffel der Serie begründen. Mit Atomic Heart und Sons of the Forst gibt es auf den hinteren Rängen aber schon zwei Spiele, die wir vielleicht aus dem Bauch heraus gegen Final Fantasy, Spider-Man und Co. getauscht hätten.

Schauen wir auf die globale Top 10:

Hogwarts Legacy The Last of Us Connections Battlegrounds Mobile India Starfield Baldur’s Gate 3 Suika Game Diablo IV Atomic Heart Sons of the Forest

Was ist denn Connections? Das Spiel der New York Times, ein Social-Hit wie einst Wordle. Hier dürfte auch ein Phänomen hineinspielen: Es gibt bekanntlich viele Menschen, die verwechseln die Google-Suche mit der Adressleiste. Suika Game ist ein Hype-Game aus Japan, über das wir kürzlich erst berichteten.

Die hohe Platzierung von Atomic Heart lässt sich möglicherweise mit gleich mehreren Kontroversen im Launchzeitraum begründen. Entwickler Mundfish wurden einerseits Verbindungen nach Russland vorgeworfen, andererseits musste man sich für rassistische Cartoons im Spiel entschuldigen.

Battlegrounds Mobile India ist eine indische Version von PUBG Mobile, die extra für indische Spielende angefertigt wurde. Hintergrund ist ein Verbot des Spiels in Indien von 2020, aufgrund dessen Krafton eine angepasste Version veröffentlichte. Lohnt sich, wie man sieht.

via Google, Bildmaterial: Atomic Heart, Focus Entertainment, Mundfish