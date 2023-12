The Mermaid’s Tongue: Das neue Spiel der Snipperclips-Macher schickt euch auf Spurensuche

Mit The Mermaid’s Tongue bringt SFB Games einen spannenden Krimi für PCs via Steam und nicht näher genannte Konsolen heraus. Das Spiel soll irgendwann in 2024 erscheinen und bietet aktuell eine zeitlich begrenzte Demo auf Steam.

In dem Titel hat sich ein mysteriöser Mordfall zugetragen: Der Kapitän eines U-Bootes wurde ermordet. Um den Kapitän, der alleine in einem abgeschlossenen Raum gefunden wurde, gibt es zahlreiche Gerüchte. Die Umstände seines Todes sind unklar: Wurde er von einem Crewmitglied ermordet? Und was hat der Steinkessel neben ihm mit dem Mord zu tun?

Für die investigative Suche schlüpfen wir in die Rollen der beiden Detektive Grimoire und Sally. Das Indie-Studio der Brüder Tom und Adam Vian, das unter anderem für Snipperclips verantwortlich ist, verspricht vollständig vertone Dialoge, 3D-Objekte zum Untersuchen, einen wundervollen Soundtrack und handgezeichnete Szenarien.

Der Teaser-Trailer zu The Mermaid’s Tongue

Bildmaterial: The Mermaid’s Tongue, SFB Games