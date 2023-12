Rekorde gebrochen: Neuer Ghibli-Film von Hayao Miyazaki ist in Nordamerika ein Riesenerfolg

In Nordamerika ist Der Junge und der Reiher von Hayao Miyazaki bereits angelaufen, und zwar mit sattem Erfolg. Der Ghibli-Film legte einen rekordverdächtigen Startschuss von 12,8 Millionen US-Dollar hin und war damit der erste Original-Anime-Titel in der Geschichte, der die nordamerikanischen Kinocharts anführte.

Das Startwochenende war weise gewählt, immerhin liefen keine anderen Filme großer Hollywood-Studios an. Im Allgemeinen gestalten sich die ersten beiden Wochenenden im Dezember meist ruhig, ehe die Weihnachts-Saison startet.

Der Junge und der Reiher brach weitere Rekorde, unter anderem wurde er bereits Miyazakis erfolgreichster Film in Nordamerika, nachdem er am Freitag in 2.205 Kinos 5,6 Millionen US-Dollar einspielte. Den Rekord hielt vorher sein letzter Film „The Wind Rises“ aus dem Jahr 2013, der allerdings in der gesamten nordamerikanischen Auflage nur 5,2 Millionen US-Dollar einspielte.

Hut ab! Hierzulande müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Der Junge und der Reiher startet am 4. Januar in den deutschen Kinos. Einen ersten deutschen Trailer seht ihr hier.

via The Hollywood Reporter, Bildmaterial: The Boy and the Heron, Studio Ghibli, GKIDS