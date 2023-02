Kontroverse um Atomic Heart: Ukrainische Regierung fordert jetzt Verkaufsstopp

Atomic Heart hat es geschafft: Trotz vieler Kontroversen im Vorfeld ist das Spiel für PCs, PlayStation und Xbox in den Verkauf gegangen. Doch das schmeckt der ukrainischen Regierung überhaupt nicht. Der stellvertretende ukrainische Minister für „Digital Transformation“ Alex Bornyakov will, dass der Verkauf des Spiels in der Ukraine gestoppt wird.

Er kündigt an, dass die ukrainische Regierung einen Brief an Sony, Microsoft und Valve senden wird. In diesem soll der Verbot des Verkaufs der digitalen Versionen gefordert werden, weil das Spiel die „kommunistische Ideologie und die Sowjetunion romantisiert“. Auch ein Verkaufsstopp in anderen Ländern sollte man demnach in Betracht ziehen.

Die Kontroverse rund um Atomic Heart

Das Spiel thematisiert das sowjetische und russische Militär und wurde nur wenige Tage vor dem einjährigen Jubiläum des Beginns des Ukraine-Kriegs veröffentlicht. Dem Entwicklerstudio Mundfish wird außerdem vorgeworfen, dass es die russische Regierung finanzieren würde, da die Mehrheit der InvestorInnen aus diesen Reihen stamme. Auch, dass möglicherweise Daten gesammelt würden, ist Teil der Vorwürfe.

Bornyakov thematisiert auch, dass sich das Entwicklerteam nicht klar von dem Ukraine-Krieg distanziert habe. In einem Statement hieß es lediglich, dass sich das Team gegen Gewalt gegenüber Menschen und für den Frieden einsetzt. Auch Komponist Mick Gordon ging das offenbar nicht weit genug. Er hat sein gesamtes Honorar gespendet.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ukraine auf hoher politischer Ebene Forderungen gegenüber der Gamesbranche aufmacht. Im März, kurz nach der russischen Invasion der Ukraine, hatte Mykhailo Fedorov, Vize-Premiereminister der Ukraine, in einem offenen Brief Unternehmen wie Xbox und PlayStation aufgefordert, Maßnahmen gegen russische Konten zu ergreifen.

via PCGamesN, Bildmaterial: Atomic Heart, Focus Entertainment, Mundfish