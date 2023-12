Pokémon GO: Niantic kündigt spannende Neuerung an und gibt das Routen-Feature nicht auf

Das neue Routen-Feature in Pokémon GO wird hierzulande unterschiedlich aufgenommen. Manch einer nutzt es vermutlich gar nicht. Das wäre vielleicht anders, wenn Niantic und The Pokémon Company dem Feature hierzulande die Aufmerksamkeit widmen würden, die es speziell in Japan mit besonderen Aktionen erhält.

Etwa eine Million Routen wurden bisher erstellt, das klingt angesichts der Zahlen, die Niantic sonst so zu Pokémon GO kommuniziert, nach nicht besonders viel. Vielleicht hat man sich auch deshalb eine kleine Überraschung für die Routen überlegt. Und die gibt es diesmal weltweit. „Wir freuen uns, euch einen neuen Charakter in Pokémon GO vorstellen zu können“, heißt es: