Pokémon GO: So ein „Routen“-Event wie in Japan würden Fans hierzulande wohl auch begrüßen

Das neue Routen-Feature in Pokémon GO wird hierzulande gemischt aufgenommen. Manch einer nutzt es vermutlich gar nicht. Das wäre vielleicht anders, wenn Niantic und The Pokémon Company dem Feature hierzulande die Aufmerksamkeit widmen würden, die es jetzt in Japan erhält.

Das neue GO-Event wird allerdings auch in Japan nur lokal stattfinden, anders kann es auch gar nicht sein, wenn es sich um die Routen dreht. Im Asakusa-Bezirk in Tokyo wird die Erkundung von offiziellen Routen mit wunderschönen, vom Ukiyo-e-Stil inspirierten Artworks begleitet.

Dazu spawnen bestimmte Pokémon und an zahlreichen Orten soll es Dekorationen geben, auf die ihr dank der Routen stoßen könnt. Ihr könnt Sticker als Belohnung erhalten und eine riesengroße Karte im Ukiyo-e-Stil hängt aus, ebenso soll ein PokéStop nachgebaut und ausgestellt werden.

Ein riesengroßer Aufwand für ein lokal so begrenztes Gebiet mit entsprechend überschaubarer Spielerschaft. Kaum vorstellbar, dass Niantic und The Pokémon Company diesen Aufwand an weltweit mehrere Orten betreiben, zumal es allerhand lokale Aufmerksamkeit benötigt. Aber toll wäre es, oder?

