Pokémon GO setzt jetzt auf nutzergenerierte Inhalte und feiert das mit einem Pokémon-Debüt

Nicht alles lief rund in den letzten Wochen mit Pokémon GO. Niantic sah sich einige Male der Kritik der Fans ausgesetzt. Jetzt dürfen die TrainerInnen gewissermaßen selbst ran und sich an Inhalten für Pokémon GO probieren.

Ab sofort ist das neue Feature „Routen“ verfügbar, das erstmals auf nutzergenerierten Inhalten basiert. Sieht man mal von den PokéStops ab, die aber bekanntlich importiert sind. Mit „Routen“ könnt ihr eure schönsten Laufstrecken und Wanderrouten teilen und so anderen SpielerInnen tolle Möglichkeiten aufzeigen, ihre Umgebung zu erkunden.

Routen sind leicht zu erstellen. SpielerInnen müssen nur an einem PokéStop starten und die Route anschließend teilen. TrainerInnen, die anschließend diese Route ablaufen, erhalten Boni, Belohnungen und haben die Chance auf Pokémon zu treffen, die sonst eher am Heimatort des Routen-Erstellers zu finden sind.

Anders als bei früheren neuen Features benötigt ihr kein Mindestlevel. Ihr könnt eure Route auch am gleichen PokéStop starten und beenden. Ist es der beste Weg, alle Arenen in eurer Heimat abzuklappern? Oder bietet die Route einfach nur schöne Fotomöglichkeiten? Ihr entscheidet.

Aus Anlass der Einführung von „Routen“ gibt es auch ein neues Event. Beim Event „Neue Wege“ könnt ihr dabei im Rahmen einer Spezialforschung erstmals auf Zygarde treffen. Das Legendäre Ordnungs-Pokémon gibt damit sein Debüt in Pokémon GO. Das Event beginnt heute um 10 Uhr. Weitere Details findet ihr im offiziellen Blog.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic