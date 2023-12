Sega deutet mit eindeutiger Botschaft eine größere Überraschung für The Game Awards an

Sega plant offensichtlich eine größere Überraschung für The Game Awards 2023. Die Twitch-Streamerin Curiosjoi zeigt auf Twitter einen Brief, den sie von Sega erhalten hat. Darin befindet sich eine kleine Karte mit einer eindeutigen Botschaft.

„New Era, New Energy. Make sure to tune in to The Game Awards, December 7th“, steht auf der Karte geschrieben. „Ich habe den Brief nicht bekommen, aber ich habe ein paar Ahnungen“, kommentiert Geoff Keighley darunter. Mehr erfahren wir nicht. Aber alles andere als zumindest eine Spiele-Ankündigung wäre wohl eine Enttäuschung.

Solche Nachrichten an Influencer zu schicken, ist inzwischen eine gängige Marketing-Variante. Publisher können sich ziemlich sicher sein, dass solche „exklusiven“ Briefe in die Kamera gehalten werden und quasi von selbst ein großes Publikum erreichen. Der Tweet von Curiosjoi wurde schon jetzt über eine Million Mal angesehen.

Bildmaterial: Sonic Frontiers, Sega