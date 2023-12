Final Fantasy Tactics: Director des Originals erteilt Hoffnungen auf ein Remaster eine Abfuhr

Seit dem berüchtigten Nvidia-Leak im Jahr 2021 halten sich Gerüchte um eine Neuauflage von Final Fantasy Tactics wacker. Verständlich, immerhin haben sich im Laufe der Zeit so viele Projekte dieser Liste bestätigt, dass es fast schon unheimlich ist. Und Final Fantasy Tactics ist eben auch ein Titel dieser Liste.

Im Februar fütterte Journalist und Branchen-Insider Jason Schreier dann die Gerüchteküche, indem er auf einen Tweet mit der Frage nach dem Spiel mit „Coming“ antwortete. Passend dazu erwähnte Square-Enix-Produzent Ichirō Hazama, dass das Team hinter Final Fantasy Tactics „derzeit schwer mit einem Projekt beschäftigt sei“. Das passte alles gut zusammen.

Tja, nun hat aber der Director des Originals, Yasumi Matsuno, seine eigenen zwei Cent zum Thema beigesteuert und die singen ein anderes Lied. Via Twitter verkündete er kürzlich, dass „derzeit keine Pläne für ein Remaster bestehen“. Außerdem solle man Anfragen direkt an Square Enix richten und nicht an ihn.

Scheint also, als dürfte eine Neuauflage des beliebten Taktik-RPG-Klassikers noch länger auf sich warten lassen. Zuletzt erschien der Titel bereits in einer überarbeiteten Neuauflage für PSP – das war 2007 unter dem Titel Final Fantasy Tactics: War of the Lions.

Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: War of the Lions, Square Enix, TOSE