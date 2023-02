Die Hinweise verdichten sich: Remaster zu Final Fantasy Tactics „kommt“, sagt Schreier

Ein potenzielles Remaster zu Final Fantasy Tactics beherrscht nicht erst seit gestern die Gerüchteküchen der Videospielwelt. Nun füttert Journalist und Branchen-Insider Jason Schreier das Gespräch mit einem weiteren Hinweis.

Eigentlich äußerte Schreier lediglich seine Ersteindrücke zum anstehenden SquareEnix-JRPG Octopath Traveler II via Twitter. Ein User ließ es sich aber nicht nehmen, einmal mehr – kontextlos – nach dem Remaster zu fragen. Schreier ignoriert die Frage nicht, sondern beantwortet sie: „Coming“, so seine schmalmündige Antwort.

Für Witze ist Schreier – anders als andere Journalisten bei Twitter – eigentlich nicht bekannt. Auch dürfte er dank jahrelanger Erfahrung wissen, welche Dynamik eine solche Äußerung annehmen kann. Insofern … was denkt ihr?

Die Hinweise verdichten sich

Erst kürzlich erwähnte Square-Enix-Produzent Ichirō Hazama, im Zuge eines Interviews zu Theatrhythm Final Bar Line, dass das Team hinter Final Fantasy Tactics „derzeit schwer mit einem Projekt beschäftigt sei“.

Außerdem war ein Remaster von Final Fantasy Tactics seinerzeit auch Teil des „Nvidia GeForce Now“-Leaks. Nvidia hatte zwar die Echtheit der Liste bestätigt, aber auch kommuniziert, dass sie aus spekulativen Titeln besteht und für interne Tests verwendet wurde. Allerdings haben sich seitdem so viele Projekte dieser Liste bestätigt, dass es fast schon unheimlich ist. Die Frage nach einem Remaster zu Final Fantasy Tactics bewegt sich allmählich also so langsam vom „ob“ zu einem „wann“.

Wer nicht länger auf anspruchsvolle Taktik-Gefechte warten möchte, wirft in der Zwischenzeit einen Blick auf Tactics Ogre: Reborn. Mit Game Director Takashi Katano, Producer Hiroaki Kato und weiteren Machern des Spiels haben wir übrigens kürzlich gesprochen. Weitere Taktik-Unterhaltung bietet Vanaris Tactics. Nachdem das SRPG im August 2022 für PCs erschienen ist, wurde es mittlerweile auch für Konsolen angekündigt.

Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: War of the Lions, Square Enix, TOSE