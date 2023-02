Remaster zu Final Fantasy Tactics auf dem Weg? Produzent Ichirō Hazama streut Hinweise

Anfang des Monats hatten die KollegInnen von FFWorld – eine französische Final-Fantasy-Fansite – die Gelegenheit, ein Interview mit „Square Enix“-Produzent Ichirō Hazama zu führen. Anlass war die bevorstehende Veröffentlichung von Theatrhythm Final Bar Line. Der Titel erscheint am 16. Februar für Switch und PS4, eine üppige Demo ist schon jetzt verfügbar.

Das Interview ist umfangreich und konzentriert sich vorwiegend auf das Rhythmusspiel – die Antwort auf eine spezifische Frage allerdings lässt Fans der Serie dann aber besonders aufhorchen.

Als man Hazama nämlich auf die Repräsentation von Serien-Charakteren in Spielen Theatrhythm Final Bar Line oder Dissidia Final Fantasy Opera Omnia anspricht, erklärt er das Vorgehen bei der Entwicklung besagter Spiele.

Demnach strebe man bei besagten Titeln nicht an, eine eigene Interpretation der etablierten Figuren und Geschichten aus dem „Final Fantasy“-Universum zu kreieren. Stattdessen stünde man im Austausch mit den Verantwortlichen hinter den individuellen Ablegern.

Team hinter Final Fantasy Tactics ist schwer beschäftigt

Hazama führt auch Beispiele an: „Wenn es zum Beispiel um Final Fantasy VII geht, sprechen wir mit Herrn Nomura. Wenn es hingegen um Final Fantasy Tactics geht, sprechen wir mit dem Team hinter diesem Titel. Für jeden Charakter besprechen wir also seine Repräsentation und Kampffähigkeiten – mit den jeweiligen Verantwortlichen“, so Hazama.

Hazama ergänzt allerdings noch eine weitere Information – und hier wird es spannend: „Um ehrlich zu sein, ist das Team hinter Final Fantasy Tactics derzeit schwer mit einem anderen Projekt beschäftigt. Ich denke, das ist auch der Grund, warum es nicht mehr „Tactics“-Figuren in das Spiel [Theatrythm Final Bar Line] geschafft haben. Ich kann jedenfalls versichern, dass [„Opera Omnia“-Produzent] Herr Fujiwara begierig darauf ist, Charaktere aus Final Fantasy Tactics zu ergänzen.“

Aha? Interessant! Das „Team hinter Final Fantasy Tactics“ dürfte wohl jenes um Produzent Hiroaki Kato sein, das sich zuletzt für Titel wie Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Dungeon Encounters und zuletzt Tactics Ogre: Reborn verantwortlich zeigte.

Remaster war auch Teil des Nvidia-Leaks

Ein Remaster von Final Fantasy Tactics war seinerzeit auch Teil des „Nvidia GeForce Now“-Leaks. Nvidia hatte zwar die Echtheit der Liste bestätigt, aber auch kommuniziert, dass sie aus spekulativen Titeln besteht und für interne Tests verwendet wurde. Allerdings haben sich seitdem so viele Projekte dieser Liste bestätigt, dass es fast schon unheimlich ist. So unwahrscheinlich scheint also auch besagtes Remaster nicht, vor allem wo das „Tactics“-Team aktuell doch so emsig zu sein scheint.

„Final Fantasy“-Brand-Manager Yoshinori Kitase versprach kürzlich erst eine große Ankündigung für 2023. Ob ein Remaster von Final Fantasy Tactics einer solchen „großen Ankündigung“ entspricht, kann man nur spekulieren. In jedem Fall dürfen Fans der Serie gespannt bleiben.

via RPG Site, Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: War of the Lions, Square Enix / TOSE