Final Fantasy VII: Gestrichener Inhalt nach 25 Jahren entdeckt, der im Remake realisiert wurde

Dataminer und clevere Fans finden über ihre alten Lieblinge immer wieder interessante, neue Details heraus. Hier reiht sich heute Final Fantasy VII ein. Allem Anschein nach hat Square einst ein Minispiel, ein Puzzle oder zumindest eine kleine Mechanik gestrichen, die man für das Remake dann wiederbelebt hat.

Nach der Bekanntschaft mit Aerith in der Kirche macht sich Cloud ihr auf zu Sektor 6 und durchquert dabei einen fast zerstörten Tunnel. Dort seht ihr auf einen Kran, der untätig in der Gegend herumsteht. Ein Stahlträger liegt quer in der Gegend herum und dient euch als Brücke. Das war’s mehr gibt es hier nicht zu sehen.

In Final Fantasy VII Remake gibt es diese Stelle (natürlich) ebenfalls. „Vielleicht können wir den Kran ja benutzen“, wundert sich Aerith diesmal. Cloud bewegt den Kran, der jetzt ein Roboterarm ist, über eine Steuereinrichtung und Aerith springt herauf. So gelangt sie auf die gegenüberliegende Plattform und kann eine Leiter herunterlassen. Die Roboterhand gibt es übrigens auch im Original, sie liegt ungenutzt neben dem Kran.

Für das Original hatte Square einst wohl etwas ganz Ähnliches geplant, wie Twitter-Nutzer @TheStrifeisRife, Redakteur des (offensichtlich zu Recht) selbsternannten Shinra Archaeology Department, herausgefunden hat. „Ich habe schon lange vermutet, dass diese Stelle ursprünglich ein Rätsel sein sollte, bei dem man mit dem Kran die Stange von der Roboterhand aufnehmen und fallen lassen musste, um einen Weg zu schaffen“, so TheStrifeisRife.

Der Stahlträger ist offensichtlich ein 3D-Objekt und er vermutet deshalb, dass man ihn wie auch andere 3D-Objekte in den vorgerenderten Bereichen benutzen können müsste. Kurze Zeit später fand TheStrifeisRife ein 3D-Modell für einen Draht und stellte außerdem fest, dass der Stahlträger eigentlich in der Luft schwebt, wenn die Karte geladen wird. Der Code, den Stahlträger fallenzulassen, wird immer automatisch ausgeführt, wenn man das Gebiet betritt. Obendrein fand er einen Parameter für eine Beleuchtung des Kran-Führerhauses.

Nach und nach stellte TheStrifeisRife die Modelle wieder her und nutzte die Parameter. Ihr seht zunächst das Original und dann den Draht. Schließlich seht ihr, dass der Träger auch in der Luft hängen kann. Und dass der Kran leuchtet, wenn Cloud ihn benutzt. The StrifeisRife hat die Szene, wie sie ursprünglich hätte ablaufen können, sogar in einem Video nachgestellt. Ob Square damals vielleicht noch weiter gedacht hat, lässt sich nicht sagen. Das Video nutzt jedenfalls das, was verfügbar und offensichtlich ist.

„Es gibt ein Programm namens Makou Reactor, mit dem man sich die Feldskripte, Feldmodelle, Laufmaschen und Hintergrundbilder jeder Karte im Spiel ansehen kann. Ich habe gesehen, wie das Drahtmodell auf die Karte geladen wurde, und habe den Rest von dort aus herausgefunden“, erklärt TheStrifeisRife seinen Fund.

„Ich schätze, sie haben es gestrichen, weil sie davon ausgingen, dass die Leute vielleicht hängenbleiben würden“, lacht TheStrifeisRife. „Sie wussten es nicht besser“, sagt er. Eine Anspielung darauf, dass sehr viele FF7-Fans an dieser Stelle sowieso hängen bleiben. Viele erkennen nicht, ob man von oben oder von unten auf den Stahlträger treten muss.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix