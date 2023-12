Build your own Bento: Drei Games für 5,99 Euro, darunter Killer is Dead, Dark Deity und Itorah

Fanatical ist mit einer neuen „Build your own Bundle“-Aktion live. In „Best of Bento“ könnt ihr euch sozusagen euer eigenes Bento basteln. Drei Spiele für 5,99 Euro. Lecker. Mit dabei sind folgerichtig viele japanische Games, aber auch einige Indies.

Zum Beispiel: Gal Gun Double Peace, River City Girls und Killer is Dead: Nightmare Edition für 5,99 Euro. Zur Wahl stünden auch Dusk Diver, Gun Gun Pixies oder Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate. Auf Seiten der Indies locken Itorah, Zengeon oder Dark Deity. Da lässt schon etwas finden.

Was meint ihr? Diese Spiele stehen unter anderen zur Auswahl:

Bildmaterial: Zengeon, PQube Games, IndieLeague Studio