Dark Deity: Gameplay des Taktik-RPGs versucht, Fire-Emblem-Fans zu überzeugen

Publisher Freedom Games und Entwickler Sword and Axe veröffentlichen am 17. März 2022 das rundenbasierte Taktik-RPG Dark Deity. Das Spiel erscheint dann für Nintendo Switch. Für PC-Steam ist es bereits verfügbar.

Einige hatten bereits die Gelegenheit, in die Switch-Version hineinzuschnuppern. So gibt es bei YouTube nun zahlreiche Gameplay-Videos. Unten seht ihr die Aufzeichnung der ersten 23 Spielminuten, mit denen ihr euch ein Bild von Dark Deity machen könnt.

Ursprünglich wurde Dark Deity bei Kickstarter finanziert.

Betrete die Welt von Terrazael und helfe den zukünftigen Helden ein von gebrochenen Eiden, brutalen Kriegen und wilder Magie zersplittertes Land zu vereinigen. Schlage zurück in rundenbasierten Kämpfen, forme Beziehungen zwischen Charakteren, sammle gefährliche Artefakte und heile die Welt.

Aus 30 spielbaren Charakteren, alle mit einem eigenen Hintergrund, stellt ihr eure Gruppe zusammen. Wählt aus 54 verschiedenen Klassen und stattet euer Team mit Hunderten Waffen und Zaubersprüchen aus.

In Dark Deity sterben eure Charaktere nicht direkt, wenn sie besiegt werden, sondern tragen stattdessen schwere Wunden davon. Diese äußern sich dabei beispielsweise in geminderten Statuswerten. Sollten eure Charaktere zu viele schwere Wunden ertragen, so sterben sie schließlich – wie viel ein Charakter erträgt, ist dabei unterschiedlich.

Gameplay zu Dark Deity

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Dark Deity, Freedom Games, Sword & Axe LLC