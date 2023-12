Zelda als Protagonistin: Serien-Producer Eiji Aonuma beantwortet brennende Fan-Fragen

Im Vorfeld der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vermuteten viele Fans, dass Zelda zur spielbaren Figur avancieren würde. Während sie eine deutlich aktivere Rolle als in „Breath of the Wild“ einnahm, durften SpielerInnen letztlich aber doch nicht in ihre Rolle schlüpfen.

Ob sich das in künftigen Ablegern mal ändern wird? Dazu äußerte sich Produzent Eiji Aonuma im Gespräch mit IGN.

„Ja, es ist interessant, wenn man über den Namen der Serie nachdenkt, The Legend of Zelda, aber Link ist immer die Hauptfigur“, gab Aonuma zu, als er nach dem Potenzial gefragt wurde, ob Zelda in Zukunft spielbar sein könnte.

„Link war die Hauptfigur, und Zelda war immer beteiligt, und sie haben in jedem der Spiele eine Beziehung und ihre eigenen Regeln. Aber es stimmt, ich denke, dass es immer Raum gibt, über solche Dinge und Zeldas Rolle nachzudenken. Und es könnte in Zukunft eine Möglichkeit für so etwas geben.“

Link und Zelda, ein Liebespaar?

Klingt also, als habe Zelda als Protagonistin durchaus Potenzial für das Team. „Vielleicht, vielleicht, vielleicht“, erklärt Aonuma. Abwarten und Tee trinken. Es gibt aber eine weitere Frage, die Fans auf der Seele brennt. Erst Anfang des Jahres schien die englischsprachige Synchronstimme von Zelda, Patricia Summersett, anzudeuten, dass Link und Zelda eine romantische Beziehung hätten. Die Kommentare nahm sie wenig später wieder zurück – das hielt die Fans aber natürlich nicht davon ab, weiter zu spekulieren.

„Ich überlasse es jedermanns Fantasie, ob Link und Zelda eine Beziehung haben“, erklärt Aonuma. „Ich glaube nicht, dass ‚Zelda‘ eine Art Spiel ist, bei dem das Entwicklerteam sagt: ‚Das ist Zelda, das ist die Geschichte, das ist das Spiel.‘ Alles, was das Entwicklerteam vermitteln möchte, ist so bereits im Spiel platziert. Und der Rest liegt in der Fantasie der Spieler und Spielerinnen und ihrer Reflexion darüber, wie sie sich fühlen … was sie im Spiel erlebt haben.“

Tja, auch hier gibt es keine klare Antwort. Ihr dürft also gern für euch selbst entscheiden, wie Link und Zelda zueinander stehen.

