Bald wird diese exklusive Pikachu-Promokarte verteilt, aber eure Chancen stehen nicht gut

Zur Eröffnung des Pokémon Center Taipei hat The Pokémon Company schon allerhand Merchandise-Artikel und exklusive Goodies enthüllt, aber das neueste dürfte wohl gleichzeitig auch das am meisten begehrte sein. Es handelt sich um die neue Pikachu-Promokarte „Pikachu in Taipei“.

Der neue Store eröffnet am 8. Dezember und Fans, die vor Ort einkaufen, erhalten eine solche Pikachu-Promokarte als Belohnung. Alternativ soll man auch im nahegelegenen Shin Kong Mitsukoshi Einkaufscenter sein Glück versuchen können. Das kommt für die meisten von euch aufgrund der Entfernung aber wohl auch nicht infrage.

Ob die gutgemeinte Aktion ein ähnliches Desaster wird wie zuletzt die Verteilung von „Pikachu mit Filzhut“ im Van-Gogh-Museum, das wird sich zeigen. Fakt ist, diese Pikachu-Promokarte werdet ihr wohl noch schwerer erhalten. Sie wird nur in Taipei verteilt – solange der Vorrat reicht. Und meistens reicht er nicht lange.

Pokémon Center in Deutschland?

Pokémon-Fans hierzulande würden sich aber wohl auch damit zufriedengeben, wenn es endlich mal ein gut erreichbares Pokémon Center für sie gäbe. In Japan gibt es davon einige, im Westen nur sporadisch und teilweise zeitlich befristet.

Aber auch wir in Deutschland kommen in Kürze in den Genuss einer sehr exklusiven Aktion: Poké-Post eröffnet am 6. Dezember in drei deutschen Städten. Besucht diese Pop-Up-Postcenter im Pokémon-Stil, um eine Promokarte von Evoli oder Pikachu zu erhalten und gleichzeitig einen Freund glücklich zu machen!

Die neue Erweiterung zum Sammelkartenspiel

Deutlich leichter werdet ihr es mit den Karten aus der neu angekündigten Erweiterung zum Sammelkartenspiel haben. „Paldeas Schicksale“ heißt diese neue Erweiterung und es wird wieder mehr als 240 neue Karten geben. Und diesmal wird es buchstäblich schillernd!

Mit dabei sind nämlich mehr als 100 Karten mit Schillernden Pokémon. Dazu gibt es brandneue Pokémon-ex, sechs hyperseltene Karten und einige Vollbild-Unterstützerkarten. Mit dem 26. Januar 2024 gibt es auch schon einen konkreten Termin für die Erweiterung.

via GoNintendo, Pokémon Taiwan, PokéBeach, Bildmaterial: The Pokémon Company