Doch keine Pläne: Xbox-Chef erteilt dem Game Pass bei Nintendo und PlayStation eine Absage

Nur wenige Tage, nachdem der CFO von Xbox angedeutet hatte, dass Microsoft Game Pass für alle Bildschirme verfügbar machen möchte, auch PlayStation und Switch, rudert Xbox-Chef Phil Spencer stellvertretend zurück.

In einem Interview mit Windows Central betonte Spencer, wie wichtig es ist, für BesitzerInnen von Xbox-Hardware Innovationen zu schaffen und ihnen „ein gutes Gefühl bei der Investition in das zu geben, was wir entwickelt haben“. Während Microsoft den Game Pass weiter ausbaut, wird es ihn nicht auf konkurrierenden Plattformen geben.

Keine Pläne für Game Pass auf PlayStation oder Nintendo

Da hat Tim Stuart, CFO von Xbox, wohl doch ein bisschen zu weit in die ungewisse Zukunft geblickt. Spencer sagte Folgendes zum Xbox Game Pass und insbesondere zur Einstellung der Pläne für Nintendo und PlayStation:

Ich möchte zunächst sagen, dass wir keine Pläne haben, Game Pass auf PlayStation oder Nintendo zu bringen. Es ist nicht in unseren Plänen. Aber ich denke, Sie haben den richtigen Punkt getroffen, ‚was es bedeutet, eine Xbox zu besitzen‘. Ich möchte mich auf die Frage konzentrieren, wie wir weiterhin Innovationen für Menschen schaffen können, die sich für unsere Hardwareplattform entschieden haben. Und wie stellen wir weiterhin sicher, dass sie sich über ihre Investition in das, was wir aufgebaut haben, wohl fühlen?

Und weiter: „Ich werde natürlich meine eigene Meinung zu unserer Hardware haben. Aber ich denke, unsere Hardware-Teams haben bei der Xbox Series X und Xbox Series S dieser Generation großartige Arbeit geleistet und der Hardware-Reihe Mehrwert und Leistung geboten.“ Er denke dabei an Investitionen in den Game Pass, Cross Play, Cloud Gaming und ID@Xbox.

„Game Pass war eines der Dinge, die wir in den letzten fünf Jahren entwickelt haben, und wir wachsen weiter – es ist auf dem PC, es ist in der Cloud. Es ist ein wichtiger Teil der Identität der Xbox-Konsole. Und ich denke, das wird auch weiterhin so bleiben. Und wir werden weiterhin nach Möglichkeiten für zukünftige Innovationen in unserem Spieleportfolio und unserer Plattform suchen“, so Spencer.

Also: Vorerst kein Game Pass für PlayStation oder Nintendo.

via NintendoEverything, Bildmaterial: Xbox Game Pass, Microsoft