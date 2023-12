Poké-Post: Neben der Promokarte steckt wohl noch eine Überraschung im Umschlag an eure Freunde

Mitte November kündigte The Pokémon Company die Poké-Post an und jetzt ruft man sie in Erinnerung. Das Ereignis beginnt morgen in Paris und am 6. Dezember haben wir erstmals hier in Deutschland die Möglichkeit, Pokémon-Überraschungen auf den Postweg zu bringen.

Hier zunächst nochmal die Poké-Post-Daten für Deutschland:

Mittwoch, 6. Dez.: Pasing Arcaden, München

Samstag, 9. Dez.: Mercedes Platz, Berlin

Samstag, 16. Dez.: Ruhr Park, Bochum

Jeder Pop-Up-Stand ist von 10:00 Uhr bis 19:30 Uhr für dich geöffnet. An den Poké-Post-Ständen könnt ihr eine spezielle Promokarte für das Pokémon-Sammelkartenspiel erhalten und dann selbst eine weitere an einen Freund schicken – komplett kostenlos!

Auf der offiziellen Website zeigt The Pokémon Company jetzt nicht nur die Promokarten von Evoli und Pikachu mit einem speziellen, holografischen „Gemeinsam Pokémon“-Branding, sondern auch den Umschlag und ein Boosterpack, das offenbar auch Teil des Geschenks an euren Freund ist.

Darüber hinaus soll es Fotomöglichkeiten geben und die Chance auf ein Kennenlernen mit Pikachu und Evoli. Wohnt ihr in einer der genannten Städte oder in der Nähe? Werdet ihr die Chance auf die Promokarte nutzen?

Zu hoffen bleibt, dass die Aktion auch besinnlich vonstattengeht. Bei der Aktion im Van-Gogh-Museum konnte davon keine Rede sein. Scalper überfluteten das Museum wegen einer Promokarte von Pikachu im Filzhut und The Pokémon Company sowie das Museum zogen Konsequenzen.

