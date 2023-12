Resident Evil: Capcom bestätigt, dass weitere Remakes schon geplant sind

Nach dem Erfolg der Remakes von Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 scheint es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Neuauflage eines Serien-Ablegers ins Haus steht. Und tatsächlich: Nun bestätigte auch Capcom, dass der Remake-Trend fortgeführt werden soll.

Eine konkrete Ankündigung gab es zwar nicht, allerdings ließ sich „Resident Evil 4“-Director Yasuhiro Anpo im Rahmen des „PlayStation Partner Awards“-Events in Japan entlocken, dass Pläne für weitere Remakes bestehen.

„Ja“, antwortete Anpo auf die Frage, ob Capcom weiterhin ‚Resident Evil‘-Remakes machen möchte. „Wir haben bisher drei Remakes veröffentlicht und sie wurden alle sehr gut angenommen. Da es einem modernen Publikum ermöglicht, diese Spiele zu spielen, ist es etwas, was ich als jemand, der diese älteren Spiele liebt, gerne mache, und wir wollen weiterhin welche machen.“

Er ergänzt: „Welches Spiel in Zukunft ein Remake erhält, möchten wir in Zukunft bekannt geben, also freuen Sie sich bitte darauf.“

Die Spieler im Hinterkopf

Nach Resident Evil 2, 3 und 4 stellt sich natürlich die Frage, welcher Ableger als Nächstes eine Frischzellenkur spendiert bekommt. Fans bekunden lautstark ihr Interesse an einer Neuauflage von Resident Evil Code: Veronica. Der Chronologie folgend, scheint aber auch ein Remake von Resident Evil 5 nicht unwahrscheinlich.

„Bei der Entwicklung eines neuen Spiels gibt es keine Möglichkeit zu wissen, was bei den Spielern gut ankommt, was es schwierig macht“, fuhr Anpo fort. „Im Falle eines Remakes gibt es bereits Spieler, die das Original gespielt haben, was meiner Meinung nach als Vorteil angesehen werden kann. Wir sind den Nutzern sehr dankbar, die ihre Meinung äußern. Es ermöglicht uns, mit der Meinung der Spieler im Hinterkopf zu entwickeln. Wenn zum Beispiel die Spieler so denken, dann können wir es vielleicht so machen. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum unsere Remakes so gut angenommen werden.“

Während derselben Frage-und-Antwort-Runde sagte Yoshiaki Hirabayashi, Produzent des ‚Resident Evil 4‘-Remakes, dass die Neugestaltung von ‚Resident Evil‘-Spielen mit Capcoms eigener RE Engine Vorteile habe, was darauf hindeutet, dass Capcom plant, bei zukünftigen Projekten bei der Engine zu bleiben.

„Wir verwenden RE Engine für viele unserer Titel“, sagte Hirabayashi. „Es stimmt, dass der Informationsaustausch (zwischen Teams) die Entwicklungsgeschwindigkeit erheblich verbessert hat.“ Welcher Teil sollte als Nächstes die Remake-Behandlung bekommen?

