Square Enix und Xbox: Die neue Annäherung geht mit Octopath Traveler II weiter

Am 28. September erscheint Infinty Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai – auch für Xbox. Das ist Yu Miyake, Vice-President of Creative Business Unit II bei Square Enix, heute im Xbox Showcase zur Tokyo Game Show gleich zu Beginn eine Erwähnung wert.

Das Verhältnis – oder sagen wir vielmehr die neue Annäherung – zwischen Square Enix und Xbox wird nicht erst seit der Ankündigung von Final Fantasy XIV für Xbox genaustens beobachtet. Auch im Hinblick auf die Final Fantasy VII Remake-Trilogie.

Die neue Freundschaft wird aber zunächst mal in kleineren Schritten fortgeschrieben. Square Enix kündigte beim heutigen Xbox Showcase zur Tokyo Game Show Octopath Traveler II für Xbox an. Die neue Umsetzung soll im Winter erscheinen.

„Wir werden auch weiterhin daran arbeiten, allen Menschen auf der Welt, einschließlich der Xbox-Fans, großartige Spiele zu liefern. Bitte freuen Sie sich weiterhin auf Square-Enix- und Dragon-Quest-Spiele“, schließt Yu Miyake ab.

Bildmaterial: Octopath Traveler II, Square Enix, Acquire