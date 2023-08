Frühstart oder Fehler: Xbox-Version von Final Fantasy VII Remake wird schon wieder ein Thema

Hierzulande liegt der Vatertag schon wieder ein paar Monate zurück – in Brasilien feiert man ihn allerdings erst heute, am 13. August. Und auch der offizielle brasilianische Twitter-Auftritt von Xbox feiert mit. Und zwar mit einem Tweet, in dem man „allen Familien einen glücklichen Vatertag“ wünscht – passend bebildert mit diversen Videospiel-Papas. Der Tweet wurde inzwischen gelöscht, es gibt aber zahlreiche Screenshots davon.

Klingt erstmal wenig aufregend. Bis man einen genauen Blick auf die Collage wirft. Zwischen dem Witcher-Geralt, Yakuza-Quasi-Papa Kazuma Kiryu, Sojiro Sakura aus Persona 5 und weiteren bekannten Videospiel-Vätern, schmückt auch Barret Wallace mit einem Screenshot aus Final Fantasy VII Remake den Tweet. Und das, obwohl der Titel gar nicht für Xbox verfügbar ist.

Fehler passieren …

Ein Frühstart also? Oder ein Fehler. Fehler passieren – das wäre nicht das erste Mal. Schon vor der Veröffentlichung hatte der deutsche Xbox-Account bei Facebook mal ein Video zu Final Fantasy VII Remake geteilt. Verrückt, aber tatsächlich einfach der falsche Knopf, wie wir heute wissen.

Dafür, dass hier ein Social-Media-Manager einfach aus seinen Lieblingsspielen zitierte, spricht auch, was vor einigen Wochen im Rahmen der Verhandlungen zum Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft durchsickerte. Demnach würden Spiele wie Final Fantasy VII Remake einer „Ausschluss“-Vereinbarung unterliegen. Das ist ganz offensichtlich. Aber: Solche Vereinbarungen könnten natürlich befristet sein. Immerhin folgte der PlayStation-Version schließlich auch eine PC-Version.

Auf der anderen Seite sind da die jüngsten Entwicklungen. Immerhin beteuerten Square-Enix-CEO und Xbox-Chef Phil Spencer erst kürzlich – im Rahmen des Final Fantasy XIV Fan Festivals – ihre Geschäftsbeziehung künftig zu vertiefen. Gut möglich also, dass eine Xbox-Umsetzung des erfolgreichen Final Fantasy VII Remake Teil dieser Initiative ist.

Vielleicht erfahren wir in Kürze mehr. Mit der nahenden Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth wäre eine Veröffentlichung des Trilogie-Erstlings Final Fantasy VII Remake sicherlich nicht unplausibel.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO