Final Fantasy VII Rebirth: Fans müssen auf beliebtes Chocobo-Feature aus dem Original verzichten

Die Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII wird vieles gleich erzählen, manches ergänzen und einiges verändern. Manche Dinge werden aber auch gestrichen. Dazu zählt ein beliebtes Spiel rund um die Chocobos im Original. Die Chococo-Zucht wird es in Final Fantasy VII Rebirth nicht geben.

„Was das von […] Zuchtsystem angeht, so gibt es so etwas in Rebirth nicht“, gesteht Director Naoki Hamaguchi auf Nachfrage von IGN. Aber er schiebt gleich nach: „Allerdings haben die Chocobos in Rebirth jeweils einen eigenen Namen und können an den Rennen in Gold Saucer teilnehmen. Es gibt auch Ausrüstungsgegenstände, die speziell für Chocobos entwickelt wurden, die ihre Werte verbessern und ihre Leistung in Chocobo-Rennen beeinflussen.“

Die Zucht wurde zwar gestrichen, das Rennen dafür erweitert. „Es gibt […] mehrere Rennstrecken, die zur Verfügung stehen, und allein innerhalb des Chocobo-Rennwettbewerbs gibt es viele verschiedene Kurse, die man absolvieren kann. Was die Spielstunden angeht, die man damit verbringen kann, sind es also ziemlich viele Stunden.“

Es gibt also jede Menge zu tun rund um das Thema Chocobos, auch wenn die Zucht nicht dazuzählt. Darüber hinaus dienen Chocobos in der Welt von Rebirth vor allem der Fortbewegung. Wie im Original wird man auch in der Lage sein, mit verschiedenfarbigen Chocobos neue Gebiete zu erschließen. Das sah man auch schon im aktuellen Trailer.

Eine weitere Änderung betrifft das Fangen von Chocobos. „Wie ihr euch vielleicht […] erinnern könnt, konnte man einen Chocobo [im Original] erhalten, indem man den Chocobo-Fußabdruck suchte“, so Hamaguchi. „Dieses Mal gibt es eine ähnliche, aber verbesserte neue Funktion zum Einfangen von Chocobos, mit der die Spieler Chocobos erhalten können, die sie dann zum Durchqueren und Erforschen der Welt verwenden können.“

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix