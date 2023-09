Theatrhythm Final Bar Line: Musik aus Final Fantasy XVI findet ihren Weg ins Spiel

Fans von Final Fantasy XVI dürfen sich aktuell über zahlreiche Neuigkeiten freuen. Square Enix hat im Rahmen der PAX West nicht nur endlich die PC-Version zu Final Fantasy XVI offiziell angekündigt, sondern auch zwei kostenpflichtige DLC-Erweiterungen des Spiels.

Diese Ankündigung machte Producer Naoki Yoshida in einer Videobotschaft höchstpersönlich. Außerdem dürfen SpielerInnen schon heute mit neuen Inhalten und Features im Zuge eines kostenfreien Updates rechnen.

Final Fantasy XVI in Theatrhythm Final Bar Line

Fans von Theatrhythm Final Bar Line dürfen sich aber ebenso freuen. Wie Square Enix bekannt gab, finden diverse Titel aus dem Soundtrack von Final Fantasy XVI ihren Weg in das Rhythmusspiel. Elf Tracks an der Zahl sollen ab dem 1. November 2023 verfügbar werden.

Alle Titel sind im Season Pass Vol. 3 enthalten. Interessierte SpielerInnen sollen jedoch auch die gewohnte Möglichkeit bekommen, das „Final Fantasy XVI“-Paket separat zu erwerben. Nachfolgend die Liste an Soundtrack-Titeln:

1. My Star

2. Hide, Hieaway

3. To Sail Forbidden Seas

4. Away

5. Control

6. Titan Lost

7. Ascension

8. The Riddle

9. Logos

10. Find the Flame

11. No Risk, No Reward

Zuletzt wurden bereits diverse Marken in Theatrhythm Final Bar Line musikalisch bedacht. Von SaGa und NieR über Chrono Trigger und Mana bis The World Ends with You und Live A Live.

