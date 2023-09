Deutsche Verkaufscharts: Feuer frei für Armored Core VI: Fires of Rubicon

Feuer frei! In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts ballert sich der neue FromSoftware-Titel an die Spitze der deutschen PS5- und Xbox-Series-Rankings und verdrängt Madden NFL 24 (jetzt vier) und Diablo IV (zwei) vom Thron. In den PS5-Rankings schiebt sich Hogwarts Legacy wieder auf Platz zwei vor.

Der starke Einstieg von Armored Core VI: Fires of Rubicon (lest hier unseren Test) ist einerseits sicherlich dem Fakt geschuldet, dass es sich um ein ziemlich gutes Spiel handelt. Andererseits hat FromSoftware in den letzten Jahren natürlich auch enorm an Popularität gewonnen – Souls sei Dank.

Für den Fantasy-Shooter Immortals of Aveum reicht es in den PS5- und Xbox-Series-Rankings immerhin jeweils für einen dritten Platz. Auch kein schlechter Neueinstieg. Blasphemous 2 fordert PS5-Fans auf Rang sieben heraus. In den Switch-Charts verteidigt Mario Kart 8 Deluxe die Spitze, Pikmin 4 rückt hier nochmal auf Rang zwei vor.

Bildmaterial: Armored Core VI: Fires of Rubicon, Bandai Namco, FromSoftware