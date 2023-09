My Hero Ultra Rumble: Neuer Trailer präsentiert uns den Termin zum Multiplayer-Game

Bandai Namco hat die Veröffentlichung von My Hero Ultra Rumble schon im Juli 2022 auch für den Westen angekündigt. Anschließend gab es einen geschlossenen Beta-Test und es herrschte fast ein Jahr Funkstille.

Nach den erfolgten Beta-Tests hat man mit dem 28. September 2023 jetzt aber den konkreten Veröffentlichungstermin gefunden. Das Online-Multiplayer-Spiel soll dann für PS4, Xbox One, Switch und PCs an den Start gehen.

Zusätzlich zu den Charakteren, die schon in der Beta spielbar waren, wird es in der Vollversion auch noch Eijiro Kirishima, Momo Yaoyorozu und Ibara Shiozaki geben. Spielende können nun also aus 18 HeldInnen und Bösewichten wählen, um ihr Team zusammenzustellen.

My Hero Ultra Rumble wird kostenlos spielbar sein. Die 24 SpielerInnen teilen sich auf drei Teams zu je acht TeilnehmerInnen auf. Dann gilt es nur noch zu überleben – so wie in jedem Battle Royale. Die Fähigkeiten und Werte eines jeden Charakters basieren dabei auf seiner jeweiligen Macke. Mit Skill Cards, die ihr in den Leveln sammelt, verbessert ihr euch weiter.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: My Hero Ultra Rumble, Bandai Namco, Byking