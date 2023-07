Persona 5 Tactica: Neuer Charakter-Trailer rückt nun Ryuji in den Mittelpunkt

Nach den Trailern zu Joker, Morgana und Newcomer Erina stellt das Team hinter Persona 5 Tactica nun Hitzkopf Ryuji Sakamoto in einem Trailer vor. Als Waffe nutzt Ryuji, dessen Codename Skull lautet, ein Rohr als Schlagstock. Im Fernkampf wechselt er zu härteren Geschützen.

Bei ihm handelt es sich laut einer Übersetzung der offiziellen Seite von Gematsu um einen „Jungen, der zu einem notorischen Unruhestifter wurde, nachdem die Sportlehrer ihn absichtlich im Stich gelassen haben“.

Er erweckte seinen Persona, als er mit der Hauptfigur in das fremde Reich wanderte. Er freundete sich mit der Hauptfigur an, die aufgrund ähnlicher Umstände mit ihm sympathisierte, und gemeinsam gründeten sie die Phantom Thieves of Hearts, die gegen Erwachsene mit Begierden kämpfen. Er ist schnell bereit, die Fäuste zu erheben, aber er ist auch voller Mitgefühl. Wenn er einen Freund in Not sieht oder jemanden, der unterdrückt wird, ist er mit seinem Gerechtigkeitssinn und seiner Tapferkeit bereit, jedem Gegner die Stirn zu bieten. Sein Persona ist Captain Kid.