Persona 5 Tactica: Neuer Trailer stellt Joker, Morgana und Newcomer Erina vor

Atlus hat den neuen „Character Spotlight #1“-Trailer zu Persona 5 Tactica veröffentlicht. Das Video führt Joker, Newcomer Erina und Morgana ein. Das Kätzchen hatte zuletzt schon einen eigenen Trailer erhalten.

Nach einem seltsamen Zwischenfall landen die Phantomdiebe in einem merkwürdigen Reich, in dem die Bewohner unter einem Tyrannen leben. Als sie von der Militärgruppe „Legionäre“ umzingelt werden, schweben sie in höchster Gefahr. Doch dann kommt ihnen die mysteriöse Rebellin Erina zu Hilfe. Im Gegenzug für ihre Hilfe bietet sie der Gruppe ein verlockendes Angebot. Was verbirgt Erina und was steckt hinter dem Angebot, dass sie den Phantomdieben gemacht hat?