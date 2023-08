Dragon Ball Z: Kakarot wird am 17. August um „The 23rd World Tournament“ erweitert

Wenn ihr immer noch Dragon Ball Z: Kakarot spielt, dann seid ihr mit einem fortlaufenden Schwall an neuen Inhalten gesegnet. Es geht weiter: Bandai Namco und CyberConnect2 veröffentlichen am 17. August den DLC „The 23rd World Tournament“, wie man jetzt bekannt gab. Der DLC bietet unter anderem die neue Stage „Ground Battle“. Nach „Bardock: Alone Against Fate“ und „The 23rd World Tournament“ wird es auch noch einen dritten DLC innerhalb des Season-Pass 2 geben.

Ein Trailer zu den neuen Inhalten:

Bildmaterial: Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco, CyberConnect2