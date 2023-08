Das war … Kalenderwoche 32/2023

The Pokémon Company hat sich eine ruhige Woche ausgesucht, um mit Pokémon Presents an den Start zu gehen. Daneben war nämlich nicht so viel los. THQ Nordic und Devolver Digital hielten jedoch ebenfalls Präsentationen ab. Ganz zum Schluss findet ihr noch unser aktuelles Review sowie ein Gewinnspiel. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei Pokémon Presents diese Woche kamen Fans der bekannten Marke auf ihre Kosten. Vor allem im Anime-Bereich hatte man zwei Ankündigungen zu tätigen. Mit Pokémon: Der Pfad zum Gipfel (Link) und Pokémon: Winde aus Paldea (Link) gibt es gleich zwei neue Kurz-Anime-Serien. Zu Pokémon: Der Pfad zum Gipfel könnt ihr euch die erste Folge bereits anschauen. Natürlich durfte da mit Pokémon Horizonte auch der „Haupt-Anime“ nicht fehlen. Im Videospiel-Bereich stand die kommende Erweiterung für Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) im Mittelpunkt. Ebenfalls informierte man zu Mew und Mewtu. Mit viel Koffeineinsatz enthüllte man zudem den Veröffentlichungstermin von Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück (Switch). Für Pokémon GO (Mobil) erwarten uns die Paldea-Pokémon und Abonnenten von Nintendo Switch Online erhielten gleich doppelte Verstärkung.

Bei der Präsentation von THQ Nordic erwarteten uns ebenfalls einige spannende Ankündigungen. Hier stachen die Graphic-Novel-Adaption Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin (PS5, Xbox Series, PC) sowie mit South Park: Snow Day! (PS5, Switch, Xbox Series, PC) der nächste Ableger zur beliebten Serie hervor. Nach längerer Abwesenheit zeigten sich außerdem Gothic Remake (PS5, Xbox Series, PC) (Link) und Outcast: A New Beginning (PS5, Xbox Series, PC) (Link). Nicht vergessen ging Alone in the Dark (PS5, Xbox Series, PC), welches kurz vor der Veröffentlichung steht.

Wie immer aus dem Rahmen fiel Devolver Digital. Bei Devolver Delayed verschob man nämlich gleich fünf Spiele auf das Jahr 2024.

Überraschend kam die Ankündigung, dass Red Dead Redemption schon bald für PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich ist. Zur Switch-Version gibt es bereits einen Grafikvergleich. Gar ab sofort könnt ihr erneut in den Klassiker Quake II (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) eintauchen. Der nächste Atelier-Ableger namens Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Liberator of Polar Night (PC, Mobil) ist derzeit nur für Japan angekündigt. Fans von Soulslikes erhalten mit Deathbound (PC) neues Futter, während es in Neko Odyssey (PC) um das Ablichten von Katzen geht. In den Westen schaffen es die beiden Klassiker Shadow of the Ninja Reborn (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Link) und Spica Adventure (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series) (Link). Diese Woche erschienen sind Atlas Fallen (PS5, Xbox Series, PC) (Link) und Stray Gods: The Roleplaying Musical (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link).

Den Veröffentlichungstermin kennen wir inzwischen für Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4, PS5, PC). Kurz nach der Ankündigung erreichte uns ein erster Trailer zu Earth Defense Force: World Brothers 2 (PS4, PS5, Switch). Bei Persona 5 Tactica (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) stand mit Yusuke Kitagawa ein weiterer Charakter im Mittelpunkt, während Persona 5: The Phantom X (Mobil) zum Beta-Test einlädt. Den Eröffnungsfilm seht ihr bei Interesse zu My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! -Pirates of the Disturbance- (Switch) und Virche Evermore: -ErroR:salvation- (Switch) hat nun das Datum für den Westen.

Im November geht es in The King of Fighters XIII: Global Match (PS4, Switch) handfest zur Sache. Neue Kämpfer wurden jeweils aus Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) (Link) und Mortal Kombat 1 (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Link) gesichtet. Auch aus Trine 5: A Clockwork Conspiracy (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sahen wir einen Charakter in Aktion. Die Maracas könnt ihr bald in Samba de Amigo: Party Central (Switch) schwingen. Den PC-Termin kennen wir nun zu Touhou Danmaku Kagura: Phantasia Lost (Switch, PC). In Hauma – A Detective Noir Story (Switch, PC) verschlägt es euch nach München.

Rundenbasiert und im Pixel-Look erscheint Virgo Versus the Zodiac bald auch noch für Konsolen. Von sich reden machte Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) mit einem neuen Charakter und einer Turtles-Kollaboration. Noch im August steigt Guilty Gear -Strive- (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) in die dritte Season. Sega startete die Kampagne Fast. Friends. Forever. zu Ehren von Sonic. Im Rahmen der Weltmeisterschaften feierte The Pokémon Company unter anderem mit einer Bühnenshow. Das geht natürlich nicht ohne ganz viele Pikachus. In Tokio ist zudem Metal Gear in Concert im September geplant. Zu Dante aus Devil May Cry 3 wurde eine spektakuläre Figur vorgestellt.

Damit sind wir beim einzigen Review der Woche von JPGAMES angelangt. Wir hatten viel Freude mit Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht). Der Serienerstling, der hier nie erschienen ist, punktet durch die Auffrischungskur und seine Einsteigerfreundlichkeit.

Bald geht es zurück in die Schule, zumindest für die Jungmannschaft. Zusammen mit The Pokémon Company verlosen wir deshalb ein großes Paket rund um das Pokémon-Sammelkartenspiel! Um am Gewinnspiel teilzunehmen, solltet ihr auf diesen Link klicken, wir wünschen viel Glück!