Assassin’s Creed Symphonic Adventure macht im August auch in Deutschland Halt

Wie Ubisoft bekannt gibt, wird das Assassin’s Creed Symphonic Adventure schon bald auch in Deutschland einen Tourstopp einlegen. Das Konzerterlebnis findet am 25. und 26. August 2023 im WDR-Funkhaus in Köln. Termin und Ort sind kein Zufall, wie ihr merkt.

„Ubisoft ist sehr stolz darauf, mit den talentierten Musikern und Musikerinnen des WDR Funkhausorchesters Köln für diese Aufführung zusammenzuarbeiten zu dürfen, ein renommiertes Orchester, das für seine herausragenden Leistungen bekannt ist“, sagt Romain Fascialé, Strategic Alliances Project Manager bei Ubisoft.

Durch das Programm dirigiert Wayne Marshall. Produziert wird die Konzertserie von Overlook Events. Geboten wird ein komplettes Orchester mit über 100 MusikerInnen und zusätzlichen Gesangssolisten und -solistinnen.

Es erkundet die große Bandbreite an Stilen und Interpretationen der Assassin’s Creed-Saga aus der Perspektive der vielen gefeierten Komponisten der Spielereihe. Fast 100 verschiedene Kompositionen aus den 12 Hauptspielen werden in der Show gespielt.

Begleitet wird die Musik mit Videomontagen aus den Spielen auf einer großen Kinoleinwand in 4K. Das erste Konzert fand in Paris im Oktober 2022 vor 2.700 ZuschauerInnen statt, im Mai 2023 gab es eine zweite Aufführung in Barcelona. Deutschland ist der dritte Tourstopp.

Das Video zur Weltpremiere in Paris:

