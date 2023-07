Final Fantasy XVI bekommt 2024 ein eigenes Musical mit weiblicher Theatergruppe spendiert

Final Fantasy XVI war in den letzten Wochen sicher in aller Munde. Nun folgt eine weitere Ankündigung im Zusammenhang mit dem neuesten Eintrag in die Hauptserie. Final Fantasy XVI erhält nämlich ein eigenes Musical.

Final Fantasy XVI von Takarazuka Revue

Die Show wird von der rein weiblichen Theatergruppe Takarazuka Revue aufgeführt. Ein bisschen gedulden müssen sich Fans aber noch. Das Musical soll spät im Jahr 2024 im Takarazuka Grand Theater in Hyogo, Japan stattfinden. Der Kartenverkauf soll im April 2024 starten.

Eine Ankündigung, die unweigerlich an ein kürzliches Theaterstück erinnert, das sich einem weiteren beliebten Eintrag in der Serie widmete. Im März dieses Jahres startete in Japan nämlich eine „Final Fantasy X„-Kabuki-Show. Im Kontrast zu der geplanten Show von Takarazuka Revue, wurden hier alle ProtagonistInnen des Spiels von männlichen Darstellern verkörpert.

Zuletzt schwirrten übrigens erste Theorien um einen DLC zu Final Fantasy XVI durch den Raum. Und wenn ihr wissen möchtet, wie die deutschen Synchronaufnahmen zum Spiel abliefen, verrät es euch Clive-Darsteller Vincent Fallow in diesem Video.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.