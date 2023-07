Black Panther: EA verspricht Singleplayer-Spiel mit „mehr Handlungsspielraum als je zuvor“

EA bestätigte nun, dass eine Spielumsetzung von Black Panther in Arbeit sei. Das Singleplayer-Action-Adventure-Spiel befindet sich in der Entwicklung bei einem neuen EA-Studio in Seattle namens Cliffhanger Games.

EA hat keine Screenshots oder Videos dieses Black Panther-Spiels veröffentlicht, gab aber an, dass es sich um ein originelles Third-Person-Singleplayer-Abenteuer handele, das in Zusammenarbeit mit Marvel Games entwickelt werde.

Mehr Handlungsspielraum und Kontrolle als je zuvor

Das Projekt wird von Kevin Stephens geleitet, der während der Entwicklung der „Shadow of Mordor“-Reihe Studioleiter von Monolith Productions war. EA erklärt, dass weitere EntwicklerInnen, die an Mittelerde: Mordors Schatten gearbeitet haben, sowie Veteranen von Halo Infinite, God of War und Call of Duty bereits Teil von Cliffhanger seien.

„Wir möchten Fans eine authentische ‚Black Panther‘-Erfahrung bieten, indem wir ihnen mehr Handlungsspielraum und Kontrolle über die Erzählung bieten, als sie es jemals in einem storybasierten Videospiel erlebt haben“, erklärt Stephens selbstbewusst.

„Wakanda ist eine reichhaltige Superhelden-Sandbox und unsere Mission ist es, eine epische Welt für SpielerInnen zu entwickeln, die Black Panther lieben und die Welt von Wakanda genauso gerne erkunden möchten wie wir.“

EA spricht zudem von einer „reaktiven Welt“, die Black Panther bieten soll. Da dürfte es vor allem Fans der „Mittelerde“-Spiele in den Ohren klingeln. Immerhin bestachen die Spiele seinerzeit mit dem Nemesis-System, nach dem sich nicht spielbare Charaktere an Aktionen und Entscheidungen der SpielerInnen erinnerten und entsprechend reagierten. Vielleicht feiert dieses System ja – in welcher Form auch immer – in Black Panther seine Rückkehr.

Plattformen, für die der Titel erscheinen soll, sowie das Veröffentlichungsdatum sind noch nicht bekannt. Und das hat einen Grund. Black Panther sei „noch früh in Entwicklung“ und habe „einen langen Weg vor sich“. Ihr solltet also nicht allzu bald mit einer Veröffentlichung rechnen.

via IGN, Bildmaterial: Black Panther, Cliffhanger Games, Marvel Games, EA