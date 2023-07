Ein Blick ins Synchronstudio von Final Fantasy XVI mit Vincent Fallow, dem Sprecher von Clive

Square Enix hat seltene Einblicke geteilt, nämlich ins Synchronstudio. In einem Video teilt Vincent Fallow seine Eindrücke zum Spiel, beantwortet einige Fragen und ihr seht in auch einige Sekunden direkt am Mikrofon.

Wir haben Vincent Fallow, Synchronsprecher und Stimme des Hauptcharakters Clive Rosfield, im Tonstudio bei den Synchronaufnahmen zum Action-RPG Final Fantasy XVI besucht. Vincent gibt einen detaillierten Einblick in seine Arbeit am Game und erzählt, was ihn als langjährigen Fan des Franchise an Final Fantasy fasziniert.

Final Fantasy ist seit dem 22. Juni für PS5 erhältlich – ihr werdet es wohl kaum verpasst haben. Vielleicht schon verpasst habt ihr den letzten Beitrag rund um einen möglichen DLC.

Das Video aus dem Synchronstudio:

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.