Final Fantasy XVI: Fans glauben Hinweis auf DLC im Spiel gefunden zu haben

Mittlerweile werden die meisten Fans Final Fantasy XVI durchgespielt haben. Da kommt natürlich so langsam die Frage auf, ob SpielerInnen in Zukunft mit weiteren Abenteuern in Valisthea rechnen dürfen. Potenzial bietet die Welt von Final Fantasy XVI jedenfalls, wie nun auch Fans herausstellen. Erwartet uns eine Erweiterung?

Vorweg: Im Folgenden wird auf Aspekte der Hauptgeschichte von Final Fantasy XVI eingegangen. Solltet ihr noch mitten in eurem Abenteuer sein, kommt gern später nochmal vorbei. Noch da? Dann los.

Deutet ein mysteriöser Kristall auf einen DLC hin?

YouTuberin Suzi Hunter fiel beim Spielen eine mysteriöse Struktur in der Ferne der Royal Meadows von Sanbreque auf – wellenförmig ragt der vermeintliche Kristall aus dem Meer in die Luft. Und niemand weiß so recht, worum es sich bei der seltsamen Erhöhung handelt.

Jedenfalls scheint es nicht Teil der bekannten Mutterkristalle zu sein, sind diese doch alle klar auf der Karte vermerkt. Außerdem ist das kristalline Gebilde auch nach der Vernichtung der Mutterkristalle zu sehen. Und die zerspringen bekanntlich nach Zerstörung des Kerns in feinste Partikel.

Die vergessene Esper Leviathan im Fokus

Könnte der mysteriöse Kristall also Gegenstand eines künftigen DLC sein? Der vorherrschenden Theorie nach, könnte es sich jedenfalls um einen Kristall handeln, der mit Leviathan in Verbindung steht. Joshua erwähnt die vergessene Esper im Spielverlauf – es bleibt aber lediglich bei diesem Hinweis. Im Zusammenspiel mit dem mysteriösen Kristall formt sich hier also die Erwartung um einen DLC, der die Esper Leviathan in den Fokus rückt.

Aber nicht jede/r Fan scheint von dieser Theorie überzeugt. Eine weitere Theorie vermutet etwa ein Stück des Mutterkristalls Drake’s Eye hinter der mysteriösen Struktur. Dieser Kristall verendete bereits lang vor den Geschehnissen von Final Fantasy XVI. Dass der Kristall noch in seiner Form besteht, erklären sich Fans damit, dass er seinerzeit der Fäule anheimfiel, sein Kern aber intakt blieb.

Wie auch immer: Spannend gestaltet sich die Entdeckung allemal. Und ein DLC ist durchaus möglich, wie Yoshida zuvor andeutete: „Wir ziehen zwar immer DLC oder Spin-offs oder solche Dinge in Betracht, mit denen man mehr über das Spiel erfahren kann, aber zuerst wollen wir sehen, ob die SpielerInnen auf der ganzen Welt wirklich mehr von Valisthea und Clive sehen wollen, und dann diese Entscheidung treffen.“ Scheint also ganz, als hätten die Fans des Spiels es in der Hand.

