Pokémon Card 151: Diese seltenen Illustrationen von Mew und Co. begeistern die Fans

Schon im März stellte The Pokémon Company die neue Erweiterung „Pokémon Card 151“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel vor. Wie bereits vorab gemunkelt, ist die Kadabra-Karte wieder mit von der Partie. Erstmals seit 20 Jahren wird es somit eine neue Karte von Kadabra geben.

Doch das neue Set begeistert auch darüber hinaus die Fans. Einige der beliebtesten Pokémon kommen nach wie vor aus Kanto und insbesondere die „Special Illustration Rare“-Karten machen die Fans schon vorab verrückt. Neu vorgestellt wurden unter anderem die Special Illustration Rares von Mew ex, Erika’s Invitation und Giovanni’s Charisma.

Schon vor einigen Tagen präsentierte man die Special Illustration Rares der Kanto-Starter und ihrer Entwicklungsreihen. Auch diese Karten wurden in den sozialen Netzwerken äußerst wohlwollend aufgenommen. Gefallen sie euch? Alle Karten könnt ihr euch bei PokéBeach ansehen.

Diese neue Erweiterung umfasst 165 Karten und erscheint am 16. Juni 2023 in Japan. In welcher Form und wann sie zu uns kommt, ist noch nicht offiziell. Hierzulande ist seit gestern erstmal „Entwicklungen in Paldea“ erhältlich, die zweite hiesige Erweiterung nach „Karmesin und Purpur“.

Im August geht es dann mit „Obsidianflammen“ weiter. Dieses Set wird die Terakristall-Pokémon-ex mit Typenwandel einführen. Außerdem wird es eine putzige Glumanda-Promo-Karte geben.

Bildmaterial: The Pokémon Company