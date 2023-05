Pokémon-Sammelkartenspiel: Neue Erweiterung „Obsidianflammen“ bringt neue Kartentypen

Nach der Erweiterung ist vor der Erweiterung, nach dieser Weisheit lebt das Pokémon-Sammelkartenspiel seit vielen Jahren. Wobei, eigentlich sind wir immer noch „vor der Erweiterung“. Denn „Entwicklungen in Paldea“ erscheint erst am 9. Juni hierzulande.

The Pokémon Company gibt aber rechtzeitig schon mal einen Ausblick. Man stellte „Obsidianflammen“ vor, die nächste Erweiterung, die ab dem 11. August die Terakristall-Pokémon-ex mit Typenwandel einführen wird.

So werden Trainer zum Beispiel Glurak-ex vom Typ Finsternis anstelle vom üblichen Typ Feuer und Despotar-ex vom Typ Elektro anstelle vom üblichen Typ Kampf oder Finsternis sehen. Wenn sie angreifen, benötigen Terakristall-Pokémon-ex die gleiche Energie wie ihr herkömmlicher Typ, sie haben jedoch eine andere Schwäche, die ihrem neuen Typ entspricht.

Für diese Karten gelten die gleichen Regeln wie für bisherige Pokémon-ex: Wenn ein Terakristall-Pokémon-ex mit Typenwandel kampfunfähig wird, nimmt der Gegner zwei Preiskarten anstatt einer. Die Erweiterung „Obsidianflammen“ wird 15 neue Pokémon-ex-Karten bieten, sechs Terakristall-Pokémon-ex und darüber hinaus:

12 Pokémon: selten, Illustration

6 Pokémon und Unterstützerkarten: selten, besondere Illustration

12 ultraseltene, geprägte Vollbild-Pokémon-ex und -Unterstützerkarten

3 hyperseltene, goldgeprägte Karten

Wie immer wird es bei teilnehmenden Händlern verschiedene Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen und besondere Kollektionen geben. Vorgestellt wurde zudem eine Glumanda-Promo-Karte, die in jeder Top-Trainer-Box enthalten sein wird. The Pokémon Company weist außerdem darauf hin, dass die Karten schon am 10. August – also einen Tag vorher – ihr Debüt in der neuen Pokémon-Sammelkartenspiel-Live-App feiern.

Dabei gibt es auch ein Geschenk: „Beim Einloggen belohnt der Kampfpass Karmesin & Purpur – Obsidianflammen die Spieler mit einem neuen Deck, das Glurak-ex vom Typ Finsternis enthält. Spieler können außerdem ein zusätzliches Premium-Deck mit Tenterra-ex freischalten, indem sie Kristalle einlösen, die sie durch das Abschließen von täglichen Aufgaben erhalten.“

via Serebii, PR, Bildmaterial: The Pokémon Company