Final Fantasy XVI: Katzen im Esper-Cosplay bekriegen sich in neuem Werbevideo

Square Enix hat sich zuletzt gewiss Mühe gegeben, um Final Fantasy XVI zu bewerben. Zuletzt begeisterte etwa eine aufwändige 3D-Werbung Fans in Shinjuku kurz vor dem Launch. Währenddessen bestaunen Fans Clives Schwert „Invictus“ im Tower of London oder schauen sich schicke Live-Action-Werbespots oder welche in Gemäldeoptik an.

Weitere Vierbeiner im Esper-Cosplay

Etwas skurriler präsentierte sich eine Aktion in Australien, in der Fans ihre Hunde in Esper-Cosplay bewundern durften. In eine ganz ähnliche Kerbe schlägt nun eine weitere Aktion.

Nun schwingen sich nämlich Katzen in die Rollen pompöser Esper. Ein kurzer Teaser – via Twitter – zeigt zwei Katzen, verkleidet als Ifrit und Phoenix. Die beiden „bekriegen“ sich auf einem Set – angelehnt an Rosalith. Dazu sehen wir dann noch die entsprechenden Szenen aus dem Spiel.

Mittlerweile ist Final Fantasy XVI endlich verfügbar. In unserem Test zeigen wir uns – trotz kleinerer Mängel – ziemlich begeistert vom epischen Action-Spektakel.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.; PlayStation