Final Fantasy XVI: Bei diesem Event könnt ihr eure Haustiere in Esper verwandeln

Im Vorfeld zur Veröffentlichung von Final Fantasy XVI rührt Square Enix nochmal die Werbetrommel – und das nicht nur im klassischen Sinne. Das „Paws of Valisthea“-Event in Darlinghurst, Australien widmet sich nun voll und ganz dem besten Freund des Menschen.

HundebesitzerInnen dürfen nämlich am 17. Juni einen Blick aufs Spiel werfen, während ihre vierbeinigen Gefährten gewissermaßen in ein Cosplay schlüpfen – inspiriert von den Espern im Spiel. Das Event findet in der Darlo Bar statt, ein Eintritt via Eventbrite ist kostenfrei.

Cosplay, Leckerlis und Gewinnspiele

Tatsächlich sind Hunde nur optional. Sollten SpielerInnen keinen Torgal an der Seite wissen und eben diesen Umstand ändern wollen, bietet sich vor Ort ein Adoptionsevent in Zusammenarbeit mit der RSPCA NSW. Außerdem winken allerhand Leckerchen für die Vierbeiner. Und ein Gewinnspiel soll es auch geben – hier können Teilnehmende eine PlayStation 5 gewinnen. Die Event-Seite lässt übrigens ein Blick auf die knuffigen Esper-Kostüme zu.

Verschlägt es euch übrigens weniger nach Darlinghurst und mehr nach London, solltet ihr einen Abstecher in Bodean’s BBQ machen. Dort wartet ein „Final Fantasy XVI“-inspirierter Burger, der den Ifrit in euch weckt.

Am 22. Juni erscheint Final Fantasy XVI für PlayStation 5.

via Siliconera, Bildmaterial: Paws of Valisthea, Eventbrite