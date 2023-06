Final Fantasy XVI: Im Museum könnt ihr nun Clives Schwert „Invictus“ bestaunen

Im Tower of London besuchen interessierte TouristInnen und GeschichtsenthusiastInnen für gewöhnlich Ausstellungen über das Gebäude selbst und seine Geschichte. Und bestaunen dabei nicht zuletzt Teile der Sammlung der Royal Armouries.

Im Zuge der nahenden Veröffentlichung von Final Fantasy XVI, gesellt sich nun ein Replik von Protagonist Clives Schwert „Invictus“ zur geschichtsträchtigen Sammlung.

Clives Invictus neben echter Königsrüstung

Bei der einmonatigen Ausstellung, die für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird, wird das Schwert neben authentischen Rüstungen zu sehen sein, die einst von britischen Königen getragen wurden.

„Es ist aufregend zu sehen, wie die historische Kunstform der Schwertherstellung im Videospielbereich weiterhin floriert, und wie könnte man dies besser feiern, als dieses exklusive Schwert aus Final Fantasy 16 zusammen mit der Waffen- und Rüstungssammlung der Royal Armouries auszustellen“, sagt Emma Mawdsley, Hüterin der Tower Armouries.

„Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, neue Zielgruppen für unsere Sammlungen an den drei Standorten des Museums zu gewinnen. Deshalb freuen wir uns sehr, Fans der Franchise und SpielerInnen gleichermaßen in den Royal Armouries im Tower of London begrüßen zu dürfen.“

Schwertschmied Tod Todeschini stellte das Schwert her. „Square Enix hat mich herausgefordert, das Schwert aus Final Fantasy 16 von der digitalen Welt in die reale Welt zu holen und zum Leben zu erwecken“, erklärt er. „Deshalb bestand die erste und umfangreichste Aufgabe darin, herauszufinden, wie man es tatsächlich in die Realität umsetzen kann.“

„Ich wusste von Anfang an, dass dies kein gewöhnliches Schwert und in jeder Hinsicht eine Herausforderung sein würde, aber ich bin sehr zufrieden mit dem fertigen Schwert und stolz, dass es den Fans neben der ‚Royal Armouries‘-Sammlung zur Ansicht zur Verfügung stehen wird“, schließt Todeschini.

In Kürze erscheint Final Fantasy XVI endlich für PlayStation 5. Eine Demo steht bereits zur Verfügung und lässt SpielerInnen den Einstieg ins Spiel erleben. Euren Fortschritt nehmt ihr dann in die Vollversion mit. Außerdem kündigte das Team einen Day-One-Patch zur Behebung einiger Probleme an.

Gewinnt einen ersten Videoeindruck vom Replik

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.; Royal Armouries, Tower of London