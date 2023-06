Microsoft habe „die Konsolenkriege verloren“ – Xbox beginnt Gerichtsverfahren

Microsoft eröffnete am Donnerstag den ersten Tag seines Gerichtsverfahrens gegen die Federal Trade Commission mit der Behauptung, es habe offiziell „die Konsolenkriege verloren“.

Xbox habe die Konsolenkriege verloren

In den Tatsachenfeststellungen, die am ersten Tag des gerichtlichen Streits über die 69-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision Blizzard vorgelegt wurden, argumentiert Microsoft – via The Verge –, dass „Xbox die Konsolenkriege verloren hat und seine Konkurrenten in der Lage sind, weiterhin zu dominieren.“

Andere von IGN geteilte Dokumente beschreiben die früheren Konsolen von Microsoft mit einer ähnlich negativen Sprache. Das Unternehmen behauptet, dass die Original-Xbox-Konsole sowohl von Sony als auch von Nintendo „deutlich“ übertrumpft wurde, und behauptet, dass es seitdem nicht aufgehört habe, die „Konsolenkriege“ zu „verlieren“.

„Die Xbox-Konsole belegt bei den Verkäufen durchweg den dritten von drei Plätzen hinter PlayStation und Nintendo“, heißt es in den Dokumenten. „Im Jahr 2021 hatte Xbox einen Anteil von 16 Prozent, während Nintendo und PlayStation Anteile von [geschwärzt] bzw. [geschwärzt] hatten.“

„Auch bei den Konsoleneinnahmen und dem Anteil der derzeit von SpielerInnen genutzten Konsolen liegt Xbox mit 21 Prozent zurück, während PlayStation und Nintendo Anteile von [geschwärzt] bzw. [geschwärzt] haben.“ Microsoft argumentiert, dass es nun „auf eine andere Strategie setzt“, indem es Gewinne durch Spieleverkäufe und Zubehör erwirtschaftet, statt durch Konsolenverkäufe.

Die Argumente wurden im Rahmen der Verteidigung von Microsoft gegen eine einstweilige Verfügung der FTC vorgebracht, die den geplanten Activision-Deal des Xbox-Unternehmens vor dem entscheidenden Datum 18. Juli pausieren will. Zu den ZeugInnen der Beweisanhörung, die diese Woche beginnt, gehören Microsoft-CEO Satya Nadella, PlayStation-Chef Jim Ryan, Bethesdas Verlagschef Pete Hines und Activision-CEO Bobby Kotick.

via VGC, Bildmaterial: Call of Duty: Modern Warfare, Activision