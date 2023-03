The Last of Us Part I für Steam „größtenteils negativ“ – wieso es jetzt ein Review-Bombing gibt

Sony und Naughty Dog veröffentlichen den Launchtrailer zur ab sofort erhältlichen PC-Version von The Last of Us: Part I. Die PC-Version des Remakes zum ersten Teil der äußerst erfolgreichen Reihe sollte ursprünglich bereits am 3. März erscheinen, wurde dann jedoch auf den 28. März verschoben.

Als Grund nannte der Entwickler Naughty Dog, dass man noch etwas mehr Zeit brauchte, um den Titel bestmöglich zu optimieren. Glaubt man den ersten Bewertungen von Steam-KäuferInnen, ist das nicht rundum gelungen.

Nach über 5.000 Bewertungen steht das Spiel bei einem Schnitt von „größtenteils negativ“. Offensichtlich finden viele Fans, dass das Spiel unzureichend für PCs optimiert ist. „Die Building-Shader haben angerufen, er meint zum Spielen benötige ich einen Quantencomputer“, schreibt ein Kunde.

Wenn man The Last of Us Part I das erste Mal auf seinem PC startet, sieht man unten rechts eine Bemerkung: Building Shaders mit einer Prozentangabe. Das scheint auch bei den stärksten PCs so lange zu dauern, dass Fans es nicht auf mangelnde Performance ihres Geräts, sondern auf die Optimierung des Spiels schieben.

Naughty Dog hat bereits Stellung genommen

Das Gute daran: So etwas kann möglicherweise relativ einfach gepatcht werden. Das Schlechte: Fans müssen warten. Das erzürnt viele so sehr, dass sie die Zeit nutzen, um bei Steam eine negative Bewertung abzugeben. Aber auch nicht alle: „Bei mir [hat es] eine Stunde im Hintergrund [gedauert] – hab allerdings nebenbei Serie geschaut“, sagt ein Kunde.

„Ich habe das Spiel nun etwa 1,5 Stunden gespielt, da die andere halbe Stunde für das Herunterladen der Shader draufging. Ich hatte wenig Probleme mit der Performance bisher“, sagt ein weiterer Kunde. Nicht alle sind dieser Meinung: „Ist auf meinem System unspielbar, obwohl ich weit über den Mindestanforderungen liege“, so ein Nutzer.

Naughty Dog ist sich der Probleme bewusst und gab heute Morgen in einem Tweet bekannt, dass man die Fans hört und aktiv mehrere Probleme untersucht. Man werde die Fans auf dem Laufenden halten und Probleme in kommenden Patches beheben.

Neben den beiden Videospielen konnte auch die HBO-Serie mit Bella Ramsey und Pedro Pascal (The Mandalorian) große Erfolge feiern und kam sowohl bei Kritikern, als auch bei Fans sehr gut an. Eine zweite Staffel ist ebenfalls bereits gesichert.

Nun kommen auch PC-Fans in den Genuss

Das Remake des PlayStation-Blockbusters aus dem Jahre 2013 erschien bereits am 5. September 2022 exklusiv für PlayStation 5. Mit der Version für PCs möchte man jetzt auch neuen SpielerInnen die Möglichkeit geben, in die spannende Welt der Reihe einzutauchen und die tragische Geschichte rund um Ellie und Joel zu erleben. In unserem ausführlichen Test erfahrt ihr, wie sich das Remake geschlagen hat und ob es auch heute noch so begeistern kann wie im Jahre 2013.

Features und DualSense-Unterstützung der PC-Version

Die PC-Version von The Last of Us Part I bietet im Grunde dieselben Inhalte wie die PS5-Version. Dazu gesellen sich aber speziell an die PC-Optimierung angepasste Features. Unter anderem wird der Titel AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS Super Resolution und V-Sync unterstützen.

Auch Texturenqualität, Schatten, Reflexionen und mehr sollen manuell justierter sein. Nicht zuletzt bietet die PC-Version 4K-Auflösung und unterstützt 21:9- sowie 32:9-Bildschirme.

Außerdem wartet die PC-Version mit „DualSense Wireless-Controller“-Unterstützung auf. SpielerInnen können entsprechend auch hier vom haptischen Feedback und den dynamischen Triggern des PS5-Controllers profitieren. Davon ab unterstützt der Titel aber auch diverse andere Controller wie den DualShock-4-Wireless-Controller. Die Steuerung ist dabei komplett individuell anpassbar.

Der Launchtrailer zur PC-Version

