Final Fantasy VII Remake: Was Yuffies Partner Sonon mit japanischen Samurai verbindet

In regelmäßigen Abständen teilt Square Enix Eindrücke aus den Konzeptphasen von Final Fantasy VII Remake. Erst kürzlich widmete man sich dabei etwa dem schmierigen Gangsterboss Don Corneo, dem ikonischen Turks-Duo Reno und Rude, einer Szene um Aerith oder auch der jungen Tifa.

Inspiriert von Samurai

Nun rückte man Yuffies Begleitung aus dem „INTERmission“-DLC in den Fokus – Sonon Kusakabe. Dieser ist ein Krieger aus Wutai und unterstützt Yuffie bei ihrer Mission. Das Design von Sonons Ausrüstung ist an die japanischen Rüstungen der Samurai angelehnt – ganz im Kontrast zum Ninja-insprierten Look von Yuffie.

Der entsprechende Tweet ermöglicht hier einen detaillierten Blick auf das Charaktermodell. Weiterhin gibt Square Enix an, dass Sonon seine Ausrüstung selbst angepasst hat. Und findige Fans entdecken noch die Silhouette eines Chocobo auf der Zunge von Sonons Sneakern. Ein Detail, das im laufenden Spiel sicher niemandem auffallen würde.

Final Fantasy VII Remake ist für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs verfügbar. Die Fortsetzung der Remake-Trilogie – Final Fantasy VII Rebirth – ist für kommenden Winter angesetzt.

