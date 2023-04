Final Fantasy VII Remake: Welche Bedenken man bei Gangsterboss Don Corneo hatte

In regelmäßigen Abständen teilt Square Enix Eindrücke aus den Konzeptphasen von Final Fantasy VII Remake. Nun veröffentlichte man neue Informationen bezüglich der Charakterisierung des schmierigen Don Corneo, inklusive Konzeptzeichnungen. Die neuen Informationen liefert einmal mehr der japanische Twitter-Account zum Spiel.

So entwickelte man Don Corneo für das Remake

In diesem wird auch auf eine Frage bezüglich des Ansatzes des „FFVIIR“-Entwicklerteams bei der Anpassung von Don Corneo für das Remake eingegangen. Die Frage konkret:

Die FFVII-Remake-Version von Corneo ist dank der Stimme, der Sprachausgabe und der Bewegungen des Charakters beeindruckender als das Original. Was war Ihr Ansatz bezüglich seiner Charakterisierung?

In der Antwort heißt es, dass Leute aus Don Corneos Verbrechersyndikat für ihren einzigartigen Dialog bekannt seien. Die ursprüngliche Charakterisierung der Figuren aus dem Original seien aber ohnehin bereits stark gewesen.

Im Zuge der Entwicklung des Originals hat sich das Entwicklerteam das Schlagwort „hohi“ ausgedacht. Die EntwicklerInnen hatten allerdings Bedenken, dass es komisch klingen könnte, würde man diesen Ausruf in gesprochene Sprache übertragen. Man entschied sich letztlich aber, diesen Aspekt für das Remake unverändert zu lassen. Stattdessen achteten sie darauf, es nicht mit den Ad-libs zu übertreiben.

Das Team erwähnt weiter, dass es Spaß gemacht hat, die Figur zu erschaffen, da der Mocap-Schauspieler die vorab aufgezeichneten Lines toll umzusetzen wusste. Darüber hinaus integrierte das Team Elemente in Corneos Charakter, die in Werken im Zusammenhang mit FFVII auftauchten, die nach dem Originalspiel erschienen, wie z. B. das Erinnerungsfoto von Don Corneo in Kazunari Nojimas Roman.

Final Fantasy VII Remake ist für PlayStation 5, PlayStation 4 und PCs verfügbar. Die Fortsetzung der Remake-Trilogie – Final Fantasy VII Rebirth – ist für kommenden Winter angesetzt.

